Slik reagerer svenskene etter den elleville kampen: – Noe av det sureste jeg har vært med på

Saken oppdateres.

De to målene til Robin Quaison så ut til å bli avgjørende. Da han via Håvard Nordtveit satte inn 3–2 målet var snuoperasjonen fullendt. Sverige hadde hatt de største sjansene. Men Norge hadde en corner som skulle slås. Alle vet hvordan det gikk.

– Det føles mer ut som et tap enn å vunnet ett poeng. Jeg synes vi var overlegne og mye bedre enn dem, sa Quaison til svensk TV etter kampen.

Den svenske sjefen Janne Andersson var ikke særlig mer oppstemt.

– Noe av det sureste jeg har vært med på, sa han til den svenske TV-kanalen C More.

De norske spillerne var ikke enige i Quaisons beskrivelse av «overlegne» svensker.

– Det er vel typisk dem. Svenskene er vant til å se ned på norsk fotball, så det får dem bare gjøre, sier Ole Kristian Selnæs til Aftenposten.

– Hvordan opplevde du styrkeforholdet?

– Det var to jevne lag. Denne kampen kunne bikket begge veier. Enkelt og greit. Vi ledet 2-0 et godt stykke ut i 2. omgang. Så det er utrolig skuffende at vi ikke greier å vinne.

«Vanvett»

Erik Niva som er fotballkommentator i den svenske avisen Aftonbladet har tre ord som han mener beskriver kampen.

«Vanvett. Kalabalik. Fotbollsförvirring.»

Han som vanligvis har ordet i sin makt, får litt problemer med å beskrive det han har opplevd.

– En av de mest kaotiske fotballkampene en svensk landslag overhodet har spilt. Skal vi juble eller skjelle dem ut?

Dårlig bane, dårlig kamp

Den svenske journalisten Marcus Leifby kommenterte kampen direkte i tekst på Aftonbladet. Han var langt mer avmålt i sin vurdering av det som skjedde på Ullevaal denne marskvelden.

– Norge og Sverige, to ganske dårlige lag, spiller 3–3 på en ganske dårlig fotballbane i en ganske dårlig fotballkamp. Logisk resultat altså. Sverige har fått en hyggelig start på EM-kvaliken, seier hjemme mot Romania og «et kryss» borte mot Norge, det får duge.