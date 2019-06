Slik spilles 4. runde i cupen. Askeladdene møter hverandre.

Her gir Ranheim-reservene sjefen hodebry – enkelt videre i cupen

Saken oppdateres.

Det ble klart etter trekningen til fotball-NMs 4. runde. Kampene spilles allerede neste uke:

Fram Larvik – Bærum

Ranheim – Brann

Kristiansund – Odd

Rosenborg – Aalesund

Viking – Alta/Stabæk

KFUM Oslo – Tromsdalen

Kongsvinger/Tromsø – Mjøndalen

Haugesund – Strømmen.

Både Fram og Bærum spiller til daglig i 2. divisjon. Onsdag slo de ut henholdsvis Strømsgodset og Vålerenga. Ytterligere tre lag fra Eliteserien snublet og røk ut.

Aalesund banket Molde 4–0, men «gaven» ble en bortekamp mot tittelforsvarer Rosenborg. Trønderne slet seg til 2–1-seier over Ull/Kisa etter ekstraomganger.

Brann havnet under mot Sogndal, men to kjappe mål like før pause ga 2–1 og avansement. I neste runde møter bergenserne Ranheim borte.

I Stavanger blir det cupfotball når Viking tar imot enten Alta eller Stabæk, som sammen med Kongsvinger – Tromsø fullfører cupens 3. runde torsdag kveld.