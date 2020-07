Slik starter Rosenborg mot Strømsgodset

– Årsbeste.

Det var den klare meldingen etter den avsluttende halvtimen da Børven og Islamovic spilte sammen på topp mot Stabæk sist.

Nå fortsetter vikar Trond Henriksen med samme oppskrift, såkalt «skjeivt 4–3–3», for å få plass til begge de to toppspissene sine.

Det er langt i fra noen overraskelse. Hele denne uka har Børven og Dino blitt terpet sammen på topp, og etter fredagens trening meldte Trond Henriksen følgende:

– I utgangspunktet ønsker vi å spille 4–3–3 der vi bruker kantspillere. Men det går an å variere noen ganger. Jeg er jo her på lånt tid, så jeg prøver å finne ut hvordan laget kan være best mulig i hver kamp. Når en hovedtrener er på plass kan vi tenke mer langsiktig, sier han.

Helland på benken

Best mulig mot Godset er altså vurdert å være Børven og Islamovic sammen på topp.

Samtidig hviles Pål-André Helland fra start. I stedet får Carlo Holse sin andre kamp fra start denne sesongen. Den fotrappe dansken har vist stadig bedre takter, og scoret seiersmålet mot Brann i Bergen.

Ellers virker André Hansens lyskeskade å være leget nok til at førstevalget starter kveldens kamp mot Godset.

Slik starter RBK:

André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Gustav Valsvik, Anders Trondsen - Kristoffer Zachariassen, Marius Lundemo, Gjermund Åsen - Carlo Holse, Dino Islamovic, Torgeir Børven