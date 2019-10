Slik stiller Ranheim: Erlien belønnes med sin første eliteseriestart

Da faren sa «unnskyld», endret det alt for filmaktuelle Andrea Bræin Hovig

Saken oppdateres.

Ranheim møter Sarpsborg 08 til det som blir et realt bunnoppgjør på hjemmebane søndag kveld. Blåtrøyene har ikke vunnet hjemme siden 26. mai, men kommer fra to uavgjortresultater mot henholdsvis Bodø/Glimt og Vålerenga.

Forrige gang Ranheim gikk seirende ut av en kamp var 11. august borte mot Haugesund.

Starter Vålerenga-helten

Borte mot Vålerenga forrige helg ble trønderne hardt presset gjennom store deler av kampen, og etter litt over timen spilt satte Bård Finne ballen i mål for Oslo-laget.

Mot slutten klarte Ranheim å mobilisere krefter, og fire minutter før full tid fikk 21 år gamle Vegard Erlien satt kneet til et innlegg. Ballen gikk i mål, og Erlien kunne juble både for sitt første eliteseriemål og for å ha berget Ranheim-poeng.

Det skjedde bare to minutter etter at han kom inn fra benken.

Scoringen gjør at Erlien går rett inn i startoppstillingen, til sin aller første start. Han tar plassen til Ola Solbakken på midtbanen.

Møter tabelljumbo

Både Ranheim og Sarpsborg kjemper en innbitt kamp for å unngå nedrykk. Ranheim ligger på 15. plass, poenget foran søndagens motstander Sarpsborg.

Skulle trønderne vinne vil de passere både Strømsgodset og Mjøndalen på tabellen, som spilte uavgjort på fredag. Det vil gi litt pusterom i nedrykksstriden.

Sarpsborg kommer fra uavgjort 0–0 mot Stabæk forrige runde, og ligger helt sist på tabellen. Østfoldingene har vært årets store skuffelse etter Europa-eventyret forrige sesong, og har bare vunnet tre ganger denne sesongen.

Slik stiller Ranheim

Hjemmelaget stiller i sin vante 4–3–3 formasjon, og Mushaga Bakenga får fornyet tillit på spissplass.

Magnus Blakstad er skadet og er ikke med i kamptroppen.

Ranheim: (4–3–3): Even Barli – Jørgen Øveraas, Daniel Kvande, Ivar Furu, Aleksander Foosnæs – Mads Reginiussen, Olaus Skarsem, Eirik Valla Dønnem – Vegard Erlien, Mushaga Bakenga, Øyvind Storflor.

Benk: Magnus Lenes, Øyvind Alseth, Michael Karlsen, Ola Solbakken, Adria Lopez, Torbjørn Heggem, Sander Saugestad.