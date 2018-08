Slik vil RBK-treneren bruke nysigneringen

Nå jubler bøndene. Men det kan være for sent

Hun synes det er vanskelig å skryte i en jobbsøknad. Når blir det for mye?

Har skrevet under: Her er Rosenborgs nye angrepsspiller

Å styrke Midtbyens konkurranseevne er et miljøriktig valg, men vi gjør det motsatte

Nå sier Brann-spilleren rett ut at han ønsker seg bort fra klubben

Har skrevet under: Her er Rosenborgs nye angrepsspiller

Å styrke Midtbyens konkurranseevne er et miljøriktig valg, men vi gjør det motsatte

Saken oppdateres.

VÆRNES/TRONDHEIM:– Speiderne har gjort en god jobb, sier Rini Coolen til Adresseavisen på Værnes like før avreise til Cork.

RBK-treneren synes det er spennende med sommerens første signering. Rini Coolen var involvert i signeringen, og forteller nå hvilken posisjon tunisieren er tiltenkt i laget.

– Vi har hentet ham inn som venstreving, sier RBK-treneren til Adresseavisen.

Anvendelig spiller

Issam Jebali har spilt i mange av de offensive rollene i svenske Elfsborg de siste to årene. Tunisieren har bekledd både ving-, offensiv midtbane- og spiss-rollen. Han er imidlertid hentet inn som ren venstreving til Rosenborg, skal vi tro hovedtrener Rini Coolen.

– Jebali kan score mange mål og gi assists, så han kan bli en attraktiv spiller for oss. Jeg fikk møtt ham i morges, og gleder meg til han starter å trene med oss til helgen.

26 år gamle Issam Jebali er ikke med kamptroppen til Irland, men det jobbes nå med å få på plass arbeidstillatelse slik at han rekker Stabæk-kampen førstkommende søndag.

– Signert for førsteelleveren

– Issam trener med oss på lørdag, og håpet er at han blir klar til søndag, bekrefter Rini Coolen.

– Han er signert for å gå inn i førsteelleveren, men slik som alle andre må man selvfølgelig fortjene plassen sin på laget.

Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye forteller at Issam Jebali har vært på lista over aktuelle spillere i «lang tid». Han er svært godt fornøyd med denne signeringen.

– Jeg er overbevist om at dette blir bra. Når vi skal signere en spiller må vi forholde oss til markedet, og vi kartlegger bredt og omstendelig før vi spisser oss inn mot de beste alternativene. Denne avtalen er vi veldig fornøyd med, sier Bjørnebye til Adresseavisen på Værnes.

Rosenborgs sportslige leder sier at en sånn type overgang vanligvis tar litt over en uke å gjennomføre. Og at de har «scoutet» ham som venstreving.

– Ja, med forbehold om at vi vet at han har spilt både spiss, tierrolle og høyrekant fra før.

– Kommer det noen flere signeringer?

– Vi får se. Vi jobber med det, sier Bjørnebye på vei ut til flyet.

Rosenborg spiller mot Cork City i Europaligaens tredje kvalifiseringsrunde torsdag klokken 20.45. Issam Jebali er tiltenkt å spille playoff-runden dersom RBK slår ut Cork sammenlagt over to kamper.