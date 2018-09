Slik ville tabellen i eliteserien vært uten overtidsscoringene

Tina Hoem hjalp den skadde: - Han sa at han hadde blitt slått med hammer

- Dette kom som et utrolig stort sjokk på oss alle

Her aksjonerer politiet mot den dobbeltdrapssiktede

Her stopper stien som skal videreføres helt til Klæbu

Støre lufter forslag om ekstra ferieuke for foreldre

Støre lufter forslag om ekstra ferieuke for foreldre

Saken oppdateres.

Over fire minutter på overtid styrte Issam Jebali inn den 25. og så langt siste overtidsscoringen søndag kveld, da han på vakkert vis avgjorde til 3–2 for Rosenborg på hel volley i Oslo.

Det irriterte supporterne til Vålerenga og trøndernes gullrivaler Brann, mens flere tusen tilreisende feiret som gale på bortetribunen på Intility.

Det var dagen etter at Brann tok over serieledelsen for en stakket stund.

To timer tidligere utlignet Tokmac Nguen 1–1 for Strømsgodset mot Ranheim borte, med et av kampens siste spark.

Solskjær: – Har med mentalitet å gjøre

Etter 22 serierunder har Eliteserien sett 11 matchavgjørende scoringer på tampen annenhver runde. Overraskende få? Molde-trener Ole Gunnar Solskjær mener i hvert fall at eget lag burde scoret mer på slutten.

– Jeg føler ikke vi har gjort det så mye i år, men i fjor var vi gode på det. Vi skal tilbake dit hvis vi trenger det, sier Solskjær.

I sin karriere hadde han et pent rykte på seg for å komme inn fra benken i Manchester United og gjøre gode innhopp. Hans evne til å lese kampbildet fra sidelinjen var én ting – psyken hans var også god.

– Starten av kamper er viktig, men på overtid er man sliten. Man mister konsentrasjonen. Jeg er kanskje en av dem som vet mest om det. Min psyke og min mentalitet i karrieren min husker jeg var slik at «nå har de andre spilt 70 minutter. Jeg skal inn og spille 20 minutter.» Da skulle de være slitne og jeg hadde mulighet til å gjøre noe. Ledet vi 3-0, skulle jeg score. Lå vi under, var det slitne midtstoppere som bare vil ha ut ballen. Det der har med mentalitet å gjøre, sier Solskjær.

Få Rosenborg-scoringer

Kanskje føler publikum at Rosenborg avgjør mange kamper på overtid. Den myten knuses i statistikken vi har utarbeidet. Trønderne avgjorde sin første kamp på overtid sist søndag.

Her er de 25 overtidsscoringene så langt i sesongen:

1. runde:

Tromsøs Morten Gamst Pedersen reduserer til 3–1 borte mot Start

Starts Afeez Aremu legger på til 4–1 hjemme mot Tromsø

2. runde:

Ranheims Andreas Helmersen avgjør til 2–1 borte mot Sandefjord

3. runde:

Sarpsborg 08s Patrick Mortensen legger på til 3–0 hjemme mot Vålerenga

4. runde:

Strømsgodsets Herman Stengel legger på til 4–1 borte mot Vålerenga

Branns Bismar Acosta avgjør til 1–0 hjemme mot Kristiansund

5. runde:

Moldes Ibrahima Wadji avgjør til 2–1 hjemme mot Lillestrøm

Sandefjord får 3–3 på overtid etter at Kristiansunds Aliou Coly scorer selvmål i Sandefjord

6. runde:

Rosenborgs Anders Ågnes Konradsen legger på til 2–0 hjemme mot Start

9. runde:

Kristiansunds Bendik Bye reduserer til 3–2 borte mot Haugesund

Bodø/Glimts Kristian Fardal Opseth avgjør til 2–1 borte mot Molde

12. runde:

Vålerengas Bård Finne avgjør til 1–0 hjemme mot Lillestrøm

15. runde:

Haugesunds Kristoffer Velde reduserer til 2–1 borte mot Stabæk

Lillestrøms Thomas Lehne Olsen utligner til 1–1 hjemme mot Strømsgodset

16. runde:

Haugesunds Christian Grindheim avgjør til 3–2 hjemme mot Sandefjord

Haugesunds Bruno Leite legger på til 4–2 hjemme mot Sandefjord

17. runde:

Vålerengas Felix Myhre utligner til 2–2 hjemme mot Sandefjord

Branns Ludcinio Marengo legger på til 4–1 hjemme mot Start

18. runde:

Bodø/Glimts Geir André Herrem legger på til 3–0 hjemme mot Kristiansund

19. runde:

Vålerengas Peter Godly Michael legger på til 3–0 hjemme mot Tromsø

20. runde:

Moldes Daniel Chima Chukwu reduserer til 2–3 hjemme mot Ranheim

Vålerengas Felix Myhre legger på til 2–0 hjemme mot Brann

21. runde:

Stabæks Franck Boli utligner til 3–3 hjemme mot Sandefjord

22. runde:

Strømsgodsets Tokmac Nguen utligner til 1–1 borte mot Ranheim

Rosenborgs Issam Jebali avgjør til 3–2 borte mot Vålerenga

Det har gitt følgende utslag på tabellen:

Fem lag har vunnet to poeng, to lag har vunnet ett, mens fem lag har tapt poeng. Fire lag er poengmessig upåvirket av overtidsscoringer.

+2 poeng til:

Haugesund (3–1) Bodø/Glimt (2–0) Brann (2–0) Rosenborg (2–0) Vålerenga (2–0)

+1 poeng til:

Molde (2–1) Stabæk (1–1)

Lag som ville hatt samme poengsum:

Sarpsborg 08 (1–0) Odd (0–0) Ranheim (1–2) Tromsø (1–2) Start (1–3)

−1 poeng til:

Strømsgodset (2–1) Lillestrøm (1–2)

– 3 poeng til:

Kristiansund (1–3)

– 5 poeng til:

Sandefjord (1–5)

Fem ekstrapoeng til Sandefjord ville gitt dem kontakt med resten av lagene. Stabæk ville havnet under streken uten overtidshjelp, mens LSK ville gått fra nedrykksplass til trygg grunn.

Solskjærs Molde ville byttet plass med Haugesund på 3. plass – ellers ville topp fem vært uendret.

Ekspertene tror fremdeles at Brann kan bli seriemester: Ulikhetene som gir flere eksperter større tro på Brann-gull.

Kristiansund ville klatret mest, med sine tre plasser opp til 7. plass fra dagens 10. plass:

Tabellen i Eliteserien etter 22 serierunder – uten overtidsscoringene Rosenborg 38–18 47 Brann 32–20 45 Molde 43–28 36 Haugesund 31–25 36 Ranheim 33–34 35 Sarpsborg 08 37–30 32 Kristiansund 28–29 31 Vålerenga 26–29 31 Odd 31–26 30 Tromsø 32–29 30 Bodø/Glimt 25–27 25 Strømsgodset 34–35 24 Lillestrøm 21–33 20 Start 19–35 20 Stabæk 23–37 19 Sandefjord 21–40 18

Kristiansund-spiss Flamur Kastrati utlignet til 1–1 da hans lag tapte 3–2 i nordvestlandsderbyet mot Molde i går. Han startet sesongen i Sandefjord, men har ikke noe godt svar på hvorfor det er akkurat de to som har tapt flest poeng på tampen.

– La nerdene jobbe med sitt

– Det er vanskelig å si, det tror jeg er mye tilfeldigheter, sier Kastrati.

Hans trener Christian Michelsen deler ikke følelsen av at laget hans har tapt mye på tampen.

– Det handler om litt marginer for og imot. Hvis det er sånn at det skjer gang på gang, er det en utfordring. Men det har ikke skjedd i KBK. Nerdene som jobber med denne statistikken skal få fortsette å gjøre det, så skal vi jobbe med ting som er mye viktigere, smiler KBK-sjefen.

Vi sjekket også billettprisene i Eliteserien 2018: Her er de billigste og dyreste billettene i Eliteserien.

Og «nerdene» som har jobbet med statistikken kan gi Michelsen rett i at nordmøringene har vært gode rett før overtiden. Mellom det 85. spilleminuttet og overtiden har KBK avgjort én kamp og utlignet en annen kamp. Det gir ham nok følelsen av at de har gjort det bra mot slutten av kampene, men helt på tampen har de mørkeblå tapt flere poeng enn 14 andre lag i Eliteserien.

– Vi scoret det siste målet her (i Molde), så vi har tydeligvis jobbet med det viktige. Utvikling er viktig, sier Kristiansund-sjefen.