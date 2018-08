Slik vurderer Eggen de norske lagenes muligheter i Europa

Saken oppdateres.

Nils Arne Eggen er en av Norges mest meritterte trenere gjennom tidene. 76-åringen kan se tilbake på hele 15 seriegull, i tillegg til seks cuptriumfer.

Den tidligere fotballtreneren gjorde seg også bemerket med å ta Rosenborg til Champions League gjennom flere sesonger

Den kanskje aller største triumfen kom i 1996–1997-sesongen, da Eggens Rosenborg tok seg til kvartfinalen i turneringen etter å ha slått den italienske giganten AC Milan i den siste kampen i gruppespillet.

Denne sesongens Champions League går derimot enda en gang uten norske innslag.

Likevel kan både Rosenborg, Molde og Sarpsborg 08 ta seg videre til gruppespillet i Europa League, dersom de går seirende ut av de to playoffkampene som står for tur.

Rosenborg møter makedonske Shkëndija, mens Molde drar til Russland for å møte Zenit St. Petersburg.

Sarpsborg 08 skal til Israel for å møte Maccabi Tel Aviv, i det som er klubbens første sesong med europacupspill noensinne.

Tror på suksess for alle lagene

Erfarne Nils Arne Eggen tror klubbene har gode muligheter for avansement.

– Spør du meg, så tror jeg at tre norske lag går til gruppespillet i Europa League, sier han bestemt.

Han tror derimot ikke at oppgavene som venter er enkle.

– Det blir tøffere og tøffere desto lenger ut i turneringen man kommer, men motstanden er overkommelig, kanskje spesielt for Rosenborg og Sarpsborg 08. Molde har også en mulighet, men må legge ned en kjempeinnsats og selvfølgelig være veldig dyktige, sier han.

Han tolker Europa-suksessen som et sunnhetstegn for fotballen her til lands.

– Det er kjempebra for norsk fotball, som er på vei oppover både på landslagsnivå og på klubbsiden, sier han.

– Snur ikke over natten

Nils Arne Eggen er naturligvis mest opptatt av klubben i sitt hjerte, Rosenborg.

Omtrent en måned er gått siden klubben sparket Kåre Ingebrigtsen. Eggen mener det fortsatt er for tidlig å felle noen dom over erstatteren, Rini Coolens prosjekt.

– De var brukbare i kampene mot Cork, så får vi se hvordan det utvikler seg, nå når alle spillerne er kommet på plass. Det er ikke bare å bytte trener å tro at alt skal snu over natten, minner han om.

– Forventer at RBK går videre

Fotballekspertene Jesper Mathisen og Carl Erik Torp jobber henholdsvis for TV 2 og NRK, og er enige i flere av argumentene til Eggen.

– Dette er en motstander som jeg forventer at RBK slår ganske kontrollert over to oppgjør, sier Mathisen i et intervju som ble gjort tidligere denne uken.

Torp er enig med kollegaens vurdering.

– Rosenborg ser bra ut. Nå styrer de kampene og er mer dominerende. Det kan passe dem bedre i disse kampene, sier han.

Holder Zenit som favoritter

Molde møter antatt sterkere motstand russiske i Zenit St. Petersburg. NRKs Carl Erik Torp mener at moldenserne har grunn til å våge å tro på nok et avansement.

– De har hatt gode opplevelser i Europa tidligere, og har vist at det er mulig, sier han.

Jesper Mathisen er derimot noe mer pessimistisk på romsdalingenes vegne.

– Det er ikke umulig for Molde, men om de skulle klare det, er det en stor, stor prestasjon, sier Mathisen.

Muligheter for enda et Sarpsborg-sjokk

Sarpsborg 08 kan sikre seg en plass i Europa Leagues gruppespill dersom de slår israelske Maccabi Tel Aviv.

– Det var et aldri så lite fotballsjokk at Sarpsborg slo ut Rijeka. Slik de fremstår, vil de også ha mulighet mot Tel Aviv, mener Mathisen.

Det tror også Torp, mye grunnet Sarpsborg-spillernes innstilling.

– Det handler ikke bare om å være en god spiller, men å ha det mentale med seg og prestere når det gjelder, sier han.