Snøvær i Sarpsborg: – Kampen kan ikke spilles om det kommer ekstreme mengder

Saken oppdateres.

Daglig leder i Sarpsborg 08, Espen Engebretsen, sier til Sarpsborg Arbeiderblad søndag ettermiddag at han ikke kan garantere at kveldens kamp mot Rosenborg gjennomføres.

– Vi jobber med å holde banen helt klar, og kampen skal i utgangspunktet spilles. Men fortsetter det å lave ned snø i flere timer og utover kvelden kan det bli problemer, sier Engebretsen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Snø

Det har søndag ettermiddag snødd jevnt i Sarpsborg og klokken 16. 30 snør det fortsatt. Engebretsen sier at de har fullt mannskap som jobber med å holde banen kampklar. Klubben har også leid inn en ekstra traktor. Når det er mindre enn 48 timer før kampstart, er det dommeren som avgjør om kampen må avlyses.

– Kommer det ekstreme mengder, så kan ikke kampen spilles. Vi jobber med å holde alt ved like, slik at det ikke blir trøbbel for kampen i kveld, sier Engebretsen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Flere kamper utsatt

Været har skapt problemer flere steder for gjennomføringen av den første runden i Eliteserien. Lørdag kveld bestemte dommeren at kampen mellom Ranheim og Brann måtte avlyses. Kampene mellom Sandefjord og Ranheim og Stabæk og Start i den andre serierunden ble også utsatt på grunn av værsituasjonen.