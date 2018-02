Søderlund er klar for Rosenborg: – Det blir utrolig godt å komme tilbake

Hun blir ny regiondirektør for Telenor

Saken oppdateres.

Torsdag ble endelig ryktene bekreftet. Alexander Søderlund er klar for en ny Rosenborg-periode, og har signert en treårskontrakt med klubben.

Søderlund er for øyeblikket på vei til flyplassen i Frankrike for å fly til Trondheim.

– Det blir utrolig godt å komme tilbake. Og jeg ser frem til å glede meg til å gå på trening hver dag igjen, sier Søderlund til RBK.no.

Ryktene har lenge gått om returen til den gamle Rosenborg-spissen. Han har aldri fått fast plass på St. Etienne, og Adresseavisen har tidligere meldt at en overgang tilbake til Trondheim har vært svært aktuelt.

I år har han bare fått sjansen tolv ganger, de fleste som innbytter. Han står bokført med et mål i Ligue 1 denne sesongen, og fire mål i forrige sesong.

– Det er ingen hemmelighet at jeg ikke har trives i Frankrike. Når treningene er ferdige har det ikke vært stort å finne på. Jeg gleder meg å ha et liv utenom fotballen når jeg nå er tilbake i Rosenborg. Det sosiale har ikke vært all verden, forteller han til RBK.no.

Han forteller at grunnen til at han returnerte til Trondheim er trygge rammer til familien, og at han hadde en fantastisk tid i klubben forrige opphold.

I Rosenborg får han knallhard konkurranse på spissplass. Selv om ryktene gikk om Frankrike-tur på Bendtner, ble superspissen værende i Rosenborg-troppen etter overgangsvinduet ble stengt i går kveld. Nå får Kåre Ingebrigtsen et luksusproblem med to landslagsspisser i troppen.

– Jeg har hørt at Nicklas er en veldig bra fyr, og jeg gleder meg til å se han på trening og spille sammen med han. Jeg er imponert av det han fikk til i fjor, sier Søderlund til rbk.no.

Likevel har Søderlund tro på at han vil få mer enn nok spilletid i neste sesong.

Søderlund kom til Rosenborg i 2013, og scoret 50 mål på 92 kamper for klubben. I vintervinduet i 2016 gikk han til St. Etienne.

Ifølge den franske avisa L'Équipe betaler Rosenborg 500.000 euro (4,8 millioner kroner) for Søderlund.