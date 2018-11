Søderlund og Helland fyrer løs mot RBK-leder

Marie Sæbø studerte ballett, men drømmejobben var et annet sted. Her er landets mest populære arbeidsplasser

Saken oppdateres.

Koteng sa i et intervju med Adresseavisen at RBKs spill langt fra var av toppklasse.

– Det var ikke bra. Det var 5. divisjon. Men – vi er i cupfinalen, sa han.

– Det er 5. divisjon fra styret og ned, så det er ikke så lett å holde det oppe da. Kvaliteten er jo så som så, sa Alexander Søderlund til Eurosport.no fredag. Han fikk ikke spørsmål om Kotengs uttalelse, men kommenterte den på eget initiativ.

– Vi fikk jo beskjed i går om at det var 5.-divisjonsnivå på det vi gjorde her ute av styreleder, i media, la han til.

Søderlund ble matchvinner mot start da han som innbytter gjorde 2-1 bare sekunder før overtiden var ute i torsdagens semifinale på Lerkendal.

RBKs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye avfeide uttalelsene til Søderlund og lo da han fikk spørsmål om saken.

– Det er en kjent sjargong i Rosenborg. Kjenner jeg de to rett så har de snakket sammen, Koteng og Søderlund, og flirt godt av det, sa han.

Pål André Helland mener at Koteng burde tatt saken opp med spillerne først før han uttalte seg til mediene.

– Da er jo vi tidenes cup-askeladd. Så det er bare å ta med seg. Jeg trodde jeg var med på et eventyr med Hødd, men dette tar det jo til nye høyder med 5.-divisjonslag. Den gang var det et 1.-divisjonslag. Så det er jeg virkelig stolt over å få være med på, sa Helland med et lurt smil. (@NTB)