Søderlund spiller midtspiss mot gamleklubben

Saken oppdateres.

RBK-trener Rini Coolen gjør tre endringer fra kampen mot Shkëndija torsdag kveld.

Ettersom Nicklas Bendtner måtte ut med skade i Makedonia, kommer Alexander Søderlund inn som midtspiss mot sin gamleklubb FK Haugesund.

«Ny» midtbane

Det er også duket for to endringer på midtbanen. Anders Konradsen og Marius Lundemo går ut, inn kommer Djordje Denic og Anders Trondsen.

Denic kom inn som innbytter for en sluttkjørt Jonathan Levi mot Shkëndija, mens Trondsen var ubenyttet reserve i Skopje. Lillehammer-gutten har ikke spilt siden han ble byttet ut til pause mot Kristiansund for to uker siden.

RBK-laget: André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Birger Meling - Djordje Denic, Anders Trondsen, Mike Jensen - Jonathan Levi, Alexander Søderlund, Issam Jebali.

Benken: Østbø, Reitan, Serbecic, de Lanlay, Lundemo, Konradsen, Botheim.

FK Haugesund: Bråtveit - Haraldseid, Skjerve, Pallesen Knudsen, Stølås - Leite, Tronstad, Våge Nilsen, Kallevåg - Akintola, Koné.