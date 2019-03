Solskjær: – Nå starter det harde arbeidet

To av Branns lagdeler er sterke nok for gull

– Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på utfordringen, sa Solskjær til norske journalister som hadde møtt opp da nordmannen torsdag ble presentert som ny permanent manager i Manchester United.

– Det har vært noen rare dager for en fra Kristiansund, sa Solskjær som fortalte at han håper at han etter hvert får forlenget treårsavtalen han nå har signert med klubben.

– I fotball vet man aldri, men jeg skal gjøre det jeg kan for at det skal bli lenger.

I desember ble han ansatt som midlertidig manager i en klubb som lå nede med brukket rygg under José Mourinhos ledelse. Etter at Solskjær tok over sluttet United omtrent helt å tape.

– Det handler om å få fram smilet hos folk. Det handler om å skape et miljø som alle ønsker å ta del i. At de føler at de kan være den beste utgaven av seg selv, sa Solskjær.

Han sier han ikke føler mer press nå som han har fått jobben fast.

– Det handler ikke bare om meg, vi gjør dette sammen som et lag. Støtteapparatet jeg har hatt med meg har vært fantastisk. Jeg har følt støtte fra eierne og styret. Det har vært god kommunikasjon hele veien, noe som er viktig når man jobber med mennesker. Og supporterne har vært fantastiske mot meg hele veien, sa han.

– Men nå skal vi sammen gå videre. Det er rom for forbedringer, for vi er langt bak der vi ønsker å være.

– Det er nå det harde arbeidet starter, sier nordmøringen.

Forventningene

Nå starter jobben med å føre klubben tilbake til gamle høyder, og nordmøringen har høye mål for klubben. Han sier han ønsker at klubben skal ha suksess og løfte trofeer.

– Alt må gjøres steg for steg, vi skal ikke gjøre radikale endringer. Jeg kan nesten ikke vente med å starte oppkjøringen sammen med spillerne. Hver manager han sin egen stil han ønsker å spille, og det kan være annerledes trening og metoder. Men vi er en stor klubb med mange tradisjoner. Jeg vet vi kommer til å få suksess, men det handler om å ta det steg for steg.

Men til de norske journalistene var han klar på at det er det å løfte trofeer som er forventningene.

– Og det er det vi er vant med her. Selvfølgelig håper jeg at jeg er med på det, og jeg skal gjøre alt jeg kan for at vi kan feire ett trofé, sa han.

Langsiktig mål

– Den dagen jeg forlater klubben håper jeg at det er med et stort smil. At jeg har gitt supporterne, ledelsen, spillerne og klubben en god tid. Det jeg kan love alle er at jeg alltid kommer til å være meg selv. Jeg er en optimistisk fyr, og vi skal gjøre dette sammen, sa Solskjær på spørsmål om hans langsiktige mål med klubben.

Men først venter sesongens åtte siste kamper i Premier League, to av dem spilles allerede neste uke. Lørdag venter Watford borte, mens Wolverhampton kommer til Old Trafford tirsdag. Per dags dato ligger United på femteplass, to poeng bak Arsenal og tre poeng bak Tottenham.

Kortsiktig mål

– Da jeg tok over var vi elleve poeng bak fjerdeplassen. Nå har vi en fin mulighet til å komme inn i topp fire, kanskje topp tre. Det får bli vårt kortsiktige mål i serien. Og Premier League er viktig for oss, sa Solskjær som også påpekte viktigheten av mesterligaen.

Han har mot alle odds tatt klubben til kvartfinale i årets mesterliga.

– Mesterligaspill er viktig, og det er viktig for mange spillere. Spiller du for Manchester United vet du at du kommer til å spille i mesterligaen dersom du har signert en lang kontrakt. Vi er i en god posisjon til å spille mesterliga neste sesong. Men det blir trolig ikke avgjort før 12. mai, sa nordmøringen som sier han har snakket med klubb og spillere om hvordan de skal ta klubben videre.

– Nå blir det lettere å være klar på hva som kreves, for det vil bli handlet til sommeren.

