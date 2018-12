Solskjær etter triumfkvelden: «Stolt» og «emosjonell» over fansens hyllest

Mest lest på Trd.by i mars: Utesteder ble kjøpt opp og bakeri takket for seg

Saken oppdateres.

Cardiff – Manchester United 1–5

CARDIFF: Solskjær fikk en drømmestart som manager for Manchester United.

Fra bortefansen ljomet Solskjær-sangene gjennom hele kampen.

– Det er fantastisk. Jeg har vært her som spiller i 11 år, så jeg vet litt hvordan det er. Men det gjør meg stolt, sier Solskjær til Aftenposten.

Han følger opp:

– Det er emosjonelt, og jeg er så glad på deres vegne. Det er en lang reise til Manchester, og nå kan de snakke om spillerne. For de var fantastiske.

Fra podiet under pressekonferansen trakk Solskjær frem spillernes holdning. Han takket for måten han er blitt mottatt på i klubben.

LES MER OM SOLSKJÆRS TRIUMFKVELD: Dette sa han til spillerne før kampen

Sikter høyt

Det var tydelig at Solskjær var svært tilfreds. Etter fellesseansen tok han seg tid til et par minutter med de norske mediene.

Der beskriver han prestasjonen mot Cardiff som «veldig, veldig tilfredsstillende».

– Det er gode fotballspillere, og i dag har de gjort en fantastisk jobb. Så er det jeg som får æren, men det er de som skal ha den. Hadde det blitt tap, skulle jeg tatt skylden, sier Solskjær og smiler.

Han ser frem til fortsettelsen.

– Jeg skal gjøre det så godt jeg kan og vare så lenge jeg kan. Gutta her har en sjanse til å være med i en FA-cupfinale eller kjempe om Champions League, sier Manchester Uniteds ferske manager.

– United var ikke utrolige

Cardiff-manager Neil Warnock sa at trenerteamet ikke har studert Manchester United-kamper i særlig grad gjennom uken. Grunnen er at de visste at Solskjærs United ville fremstå ganske annerledes fra José Mourinhos lag.

Til tross for at det ble et knusende 5–1-resultat, var det ikke en Cardiff-manager som satt på podiet og beundret motstanderlaget.

– Det ble fem mål, men du kan ikke si at de var utrolige i dag, sier Warnock.

Smilende sa han at Solskjær vil være skuffet over «at det ikke ble åtte-ni mål».

– De vil få langt tøffere tester enn dette, advarte han.