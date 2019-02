Solskjær fikk klar beskjed fra Røkke og Gjelsten: – Ikke kom tilbake!

Trondheim Spektrum har blitt for belastet, nå får trolig storhallen på Øya et nytt navn

Trondheim Spektrum har blitt for belastet, nå får trolig storhallen på Øya et nytt navn

Saken oppdateres.

Nordmannens start i Manchester United har gått over all forventning, selv om han tirsdag måtte innse at laget avga poeng for første gang under hans ledelse.

Etter ni kamper er Solskjær imidlertid fortsatt ubeseiret. Det gjør at stadig flere ser ut til å mene at han er det beste alternativet for storklubben også på lang sikt.

«Utlånet» fra Molde varer i første omgang ut den engelske sesongen.

På pressekonferansen før søndagens kamp mot Leicester, ble Solskjær spurt om hjemklubben nå begynner å frykte at han aldri vil komme tilbake.

Da svarte han med å gi et lite innblikk i dialogen han hadde med klubben og investorene Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten da United tok kontakt.

– Da jeg ringte eieren sa jeg at United hadde tatt kontakt og at han visste at det alltid hadde vært drømmen min. Da sa han: Dra over og kos det – og vær så snill og ikke kom tilbake!

Medaljen har en bakside

Røkke og Gjelsten er investorene som bidrar til satsingen i Molde. De var utelukkende positive til United-eventyret, forteller Solskjær.

– Begge eierne ønsket meg kun det beste, for de visste at dette er noe jeg har drømt om. Å få deres støtte var fantastisk.

Det er foreløpig for tidlig å si om Solskjær blir å se i den norske eliteserien uti mai en gang.

– Hvis jeg drar tilbake til Molde vil jeg gjøre mitt beste for dem, men det avhenger jo litt av når jeg kommer tilbake.

Vikartreneren legger ikke skjul på at han nyter tilværelsen i England. Det er likevel spesielt én ting han savner veldig, nemlig familien.

– Det har vært fantastisk så langt. Forhåpentligvis får jeg se familien min snart, for det har vært det eneste minuset med denne jobben, sier han.

Har du fått med deg denne saken? Solskjærs arbeidsmetoder ble tema da Premier League-veteranene møttes til middag

Kan spillerne gi ham jobben fast?

For at Solskjær skal få jobben permanent er han avhengig av at de gode resultatene fortsetter å komme. Spillerne har ved flere anledninger gitt klart uttrykk for at de nyter tilværelsen under nordmannens ledelse. Fredag ble Solskjær spurt om spillerne kan bidra til å sikre ham jobben.

– Min jobb er å få spillerne til å prestere bedre. Hvis jeg får laget til å spille bedre, og spillerne responderer på det jeg gjør, så blir resultatene bedre, vi spiller på den måten vi ønsker og det er et stort pluss for klubben, sier Solskjær.

Han er imidlertid rask til å understreke at dette ikke handler om han.

– Jeg er ikke her for å snakke om meg selv eller andre managere med store navn. Hva er et stort navn? Det handler om hvordan du jobber med spillerne og med klubben. Det handler ikke om meg i det hele tatt.

Fikk du med deg dette? Solskjær kan bli den første United-manageren siden Ferguson som får denne anerkjennelsen

Gjelsten: – Glade hvis han lykkes

Da Solskjær ble klar for United like før jul, la ikke Bjørn Rune Gjelsten skjul på at både han, Røkke og Molde FK var stolte.

– Da Ole kontaktet oss var vi umiddelbart enige om at dette er et eventyr som alle ville legge til rette for. Det er veldig hyggelig for han som trener, og en mulighet som han selvsagt ikke kan la gå fra seg, sa Gjelsten til Romsdals Budstikke.

– Er det sikkert at Solskjær er tilbake som Molde-trener i mai?

– Ja, det tenker vi nå. Samtidig er det klart at denne ansettelsen åpner en dør og en mulighet. Vi blir veldig glade hvis han kommer tilbake og vi blir glade hvis han lykkes så godt at han fortsetter i England. Dette er et luksusproblem, sier Gjesten.