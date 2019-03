Solskjær fintet seg unna spørsmålet, men de engelske journalistene nektet å gi seg

Saken oppdateres.

PARIS SAINT-GERMAIN-MANCHESTER UNITED 1–3 (3–3 sammenlagt, United videre med flere scorede bortemål)

PARC DES PRINCES: Det var gått 50 minutter siden dommeren blåste av kampen på Parc des Princes – og utløste elleville jubelscener blant Manchester United-delegasjonen.

Nå snudde plutselig alle journalistene seg 180 grader. Blikkene var vendt mot en dør i den ene enden øverst i auditoriet.

Der kom Ole Gunnar Solskjær til syne.

Manchester United-manageren smilte. Gikk ned trappetrinnene med lange klyv. Og satte seg på podiet.

De neste drøye åtte minuttene svarte han på spørsmål.

Og de fleste skulle handle om ett tema: hans egen fremtid.

«Har du fått jobben?»

Solskjær ble hentet som vikar ut sesongen, men de siste månedene har stadig flere tatt til orde for at han skal få beholde jobben videre.

Og nå, etter bragden i Paris, er det vanskelig å se for seg at utfallet blir noe annet.

Først ble spørsmålet stilt rett ut av en engelsk journalist:

– Har Ed Woodward (administrerende direktør) fortalt deg at du får jobben?

Solskjær lo litt. Så svarte han:

– Nei. Jeg fortsetter å gjøre denne jobben så godt jeg kan. Så får vi se hvor det fører oss.

Så kom spørsmålet om hvor skuffet han vil bli om han ikke får jobben.

Dét fintet han seg unna ved å trekke frem hvor mye han nyter tilværelsen for øyeblikket.

– Det har vært en fantastisk tid med spillerne og støtteapparatet. Jeg kan bare si at jeg skal nyte jobben så lenge jeg har den. Om det er for de neste to eller tre månedene, eller uansett for hvor lenge det er, skal jeg nyte det. Jeg kommer til å smile, svarte Solskjær.

– Planlegger uansett

De neste par minuttene snakket Solskjær om troen som gjorde bragden mulig. Om den fryktløse straffeskytteren Marcus Rashford. Og om Manchester United kan gå hele veien i denne turneringen.

Men det var åpenbart hva de engelske journalistene var aller mest interessert i.

Solskjær fikk spørsmål om det ikke er uheldig å vente med ansettelsen av en permanent manager med tanke på planleggingen av neste sesong.

– Det er ikke min jobb å svare på nå. Jeg gjøre bare det beste jeg kan. Sammen med klubben planlegger jeg fremtiden for dem, eller for oss. Men det har ikke noe å si om jeg kommer til å være her eller ikke. Jeg gir mine råd om hva vi bør gjøre, svarte Solskjær.

Så fikk han enda et spørsmål om det ikke ville bli merkelig å planlegge hvis det er for noe han ikke skal være en del av.

– Jeg har ikke noe imot det. Jeg vil det beste for Manchester United. Som supporter ønsker du det beste, og som manager ønsker du det beste. Så rådene vil bli de samme, sa Solskjær.

Seansen i kjelleren av Parc des Princes kom etter intervjuet Gary Neville gjorde med ham for Sky Sports.

Heller ikke Solskjærs tidligere lagkamerat lyktes med forsøkene på å lure ut noe annet enn avmålte svar om fremtiden:

Eieren i garderoben

I februar ble klubbeier Avram Glazer avbildet i samtale med Solskjær-agent Jim Solbakken da Manchester United møtte Fulham.

Glazer var på plass på Parc des Princes onsdag kveld.

På tribunen havnet han nesten midt oppi tidligere Manchester United-spiller Patrice Evras feiring sammen med suspenderte Paul Pogba. Den kan du se her:

Etterpå var eieren også med i garderoben, avslører Solskjær.

Der fikk Avram Glazer se spillere i lykkerus etter bragden.

Kanskje så han på Solskjær og tenkte: Dette må fortsette.