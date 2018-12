Solskjær før Old Trafford-returen: – Prøver å holde følelsene under kontroll

CARDIFF: Han har vært der mange ganger som spiller.

I 2014 var han der som Cardiff-manager.

Men Solskjær har aldri før ledet Manchester United ut på Old Trafford.

Det skjer på Boxing Day, 2. juledag, fotballens festdag. Da venter Huddersfield.

Solskjær erkjenner at det kommer til å bli en spesiell anledning.

– Selvfølgelig prøver du å holde følelsene under kontroll. Det blir ikke enkelt. Men jeg ser frem til det, og jeg tror spillerne ser frem til det også. Det er nøkkelen, sier nordmannen.

Banner er tilbake

Han har tidligere snakket om hvor spesielt det var å komme tilbake til Old Trafford som Cardiff-manager i 2014. At han nærmest ble satt ut av mottagelsen han fikk fra hjemmefansen.

Nå mener han at han står på «riktig side».

Supporterne har forberedt seg. I kjølvannet av ansettelsen er «20LEGEND»-banneret igjen å se på tribunen.

– De er verdens beste fans. Det er klart at jeg har min historie her. Men å se det banneret er spesielt. Jeg bare håper at jeg de neste fem månedene gjør en så bra jobb at fansen fortsatt synger navnet mitt når noen andre kommer inn her, sier Solskjær.

Må bygge opp Old Trafford

Men Old Trafford er ikke det fortet det var da Solskjær spilte for klubben. Den gang var det et stadion motstandere fryktet. De siste sesongene har den auraen falmet.

Denne sesongen har laget kun vunnet halvparten av hjemmekampene i ligaen.

Konfrontert med spørsmål om spillerne har vært preget av frykt på Old Trafford, svarer Solskjær:

– Det kommer når du signerer for klubben. Du vet at du skal spille for verdens beste fans. Selvtillit er ikke noe du bare plukker opp fra kjøleskapet. Den må komme gjennom prestasjoner, trening og hvordan du føler deg. Jeg tror alle ser frem til å spille.

Han sier at filosofien om å angripe «sitter i veggene». Det var også noe han snakket med spillerne om før 5–1-seieren over Cardiff.

– Vi snakket om at når vi har ett mål, vil vi ha to. Og når vi har to, vil vi gå for tre. Det er det som er i denne klubbens natur. At du alltid angriper, sier Solskjær.

Tror ikke han slipper billig unna

Før Cardiff-kampen varslet han et møte med Alex Ferguson. Etter kampen sa han at de ikke hadde møttes ennå, men at planen er at «enten kommer jeg hjem til ham eller ham til meg».

Han har imidlertid sendt meldinger med managerlegenden, både før ansettelsen og før Cardiff-kampen.

– Han er «The Boss». Om det er noen som kan gi gode råd, er det ham.

Fra Fergusons United-lag er det flere som har uttrykt seg svært kritisk til Manchester United de siste årene. Blant andre Gary Neville og Paul Scholes har ikke lagt skjul på hva de mener i sine ekspertroller.

Solskjær tror imidlertid ikke at han kommer til å slippe billigere unna bare fordi det er tidligere lagkamerater av ham.

– Jeg satt ved siden av Gary i 11 år, og dere vet hvordan han er, sier Solskjær med et smil, før han avslutter:

– Han får betalt for å si hva han mener, og det bør han gjøre. Jeg er ikke annerledes fra noen andre. Det følger et ansvar med å lede dette laget. Min jobb er å få spillerne til å nyte fotballen.