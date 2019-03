Solskjær hylles etter bragden: – Hvor vil du ha statuen din?

TIL gikk med overskudd, men sjefen er langt fra fornøyd: – Vi kan ikke be om hjelp hele tiden

Aldri hadde et lag gått videre til neste utslagsrunde i Champions League etter å ha tapt det første oppgjøret 0–2 på hjemmebane. Frem til onsdag kveld.

Manchester United fikk en drømmestart da Romelu Lukaku scoret etter bare to minutter, men Juan Bernats utligning drøye ni minutter senere så ut til å kvele Uniteds comeback.

Det skulle likevel gå. Lukaku tente nytt håp med sin andre scoring, før Marcus Rashford sendte laget videre med sin straffescoring på overtid.

En gedigen triumf for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær.

«Ole Gunnar Solskjær gir Manchester United deres største Champions League-kveld på elleve år» skriver lokalavisen Manchester Evening News.

Avisen mener kampen var klubbens største kveld i Europa siden de vant finalen mot Chelsea i Moskva tilbake i 2008.

Se høydepunktene fra kampen i videovinduet under:

Mirakelet - eller ranet i Paris?

BBCs fotballkorrespondent John Murray kaller Manchester United prestasjon «Et av de store comebackene».

Aftonbladet-kommentator Johanna Fränden var på plass i Paris. Hun hyller Solskjær og Manchester United etter opphentingen.

«Manchester United laget et jordskjelv. Fansen kommer aldri til å slutte og synge» skriver Fränden.

Expressen-kommentator Therese Strömberg mener at straffesparket United fikk var langt ifra soleklart. Hun påpeker også at selve prestasjonen til laget ikke var overbevisende.

«PSG kaster nok en gang vekk det vi trodde var et sikkert avansement, og Manchester United står for litt av et mirakel med ti spillere ute med skade og en rett gjennom svak innsats i sekken. Spørsmålet står imidlertid fortsatt. Er det virkelig mirakelet i Paris, eller er det egentlig ranet i Paris?» skriver Strömberg.

– Hvor vil du ha statuen din?

De fleste, om ikke alle sportsjournalister, virker samstemte i at Ole Gunnar Solskjær bør tilbys manager-stillingen i United på permanent basis så fort som mulig.

– Hvor lang kontrakt vil du ha? Hva skal du ha i lønn? Og hvor vil du statuen din skal stå? Det var spørsmålene Solskjærs tidligere lagkamerat Gary Neville spurte om da han intervjuet Solskjær for BeIn Sports etter kampen.

Solskjær lot seg ikke rive med, og svarte like rolig som alltid:

– Det var en fantastisk kveld, men jeg skal bare gjøre mitt beste fram til sommeren, så får vi se hva klubben bestemmer seg for, svarte nordmøringen.

– Jeg kommer til å nyte jobben så lenge jeg har den. Om det er i to måneder eller tre måneder så skal jeg nyte det, sa Solskjær til Sky Sports der han la til at Manchester United kan gå hele veien i turneringen.

FÅTT MED DEG DENNE? Derfor hadde Solskjær på denne vesten

«Det er aldri umulig»

Forsiden av den britiske giganten BBC preges også av Solskjær, og kommentator Nick Wright mener Solskjær inspirerte de nye United-heltene.

«Ole Gunnar Solskjær vet alt om sene Champions League-bragder, men selv han kunne ikke ha skrevet Manchester United-mirakelet som skjedde i Paris onsdag kveld.», skriver han, og fortsetter:

«Solskjær har fått troen tilbake. Uniteds sene bragd mot Southamton var friskt i minnet, og det var også nordmannens beskjed før kampen, «det er aldri umulig»

Den britiske tabloiden Daily Mail topper torsdag formiddag med bilder fra da United-spillerne, Solskjær og Alex Ferguson under tittelen.

«Sir Alex Ferguson og Solskjær leder United–stjernene tilbake til England etter deres utrolig comeback-seier.»

Minnet om Fergusons United

Flere medier skriver at comebacket minnet om Manchester Uniteds glansdager under Sir Alex Ferguson. Skotten var selv tilstede på Parc des Princes. Han var nok godt fornøyd med hva laget presterte under hans tidligere elevs ledelse.

«Dette var gamle Manchester United. Sir Alex Fergusons Manchester United - et lag som kjemper til siste slutt, som aldri gir opp og vinner i Fergie-time.» skriver The Times.

Matt Dickinson er fotballskribent i samme avis. Han føler seg sikker på at seieren betyr at Solskjær får jobben som United-manager permanent.

«Hvis det var noen tvil om at Ole Gunnar Solskjær får Manchester United-jobben permanent, forsvant den helt sikkert da den midlertidige treneren klarte denne utrolige Champions League-seieren mot Paris Saint-Germain.»

Feiret i sosiale medier

United-spillerne feiret også seieren og avansementet behørig i sosiale medier.

Som Santi Gomes:

Og Jesse Lingard:

LOVE IT LADS, ABSOLUTELY LOVE IT ❤️❤️❤️❤️❤️ BELIEVEEEEE 👊🏾👊🏾👊🏾👊🏾 UNITED MENTALITY 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾 GASSED 😂😂😂 pic.twitter.com/7JwyOFmDoo — Jesse Lingard (@JesseLingard) March 7, 2019

Og keeper David de Gea

This is Manchester United 🔴 pic.twitter.com/WpGEGOugLF — David de Gea (@D_DeGea) March 6, 2019

Marcus Rashford la ut et bilde av seg selv sammen med Ole Gunnar Solskjær, og hashtagen OlesAtTheWheel.

Love a last minute goal ey boss 😉 #OlesAtTheWheel pic.twitter.com/YA52JbIoCt — Marcus Rashford (@MarcusRashford) March 6, 2019

Fransk skuffelse

Med tapet må Paris Saint-Germain nok en gang innse at de ikke kommer til å feire med Champions League-pokalen i mai.

Sist laget tok seg lenger enn kvartfinale var i 1994/1995-sesongen. Da sa det stopp i semien. I år ble det kun 16-delsfinale for Paris-klubben.

Det vekker naturlig nok reaksjoner i Frankrike. Sportsavisen L’Equipe hadde følgende tittel på deres digitale forside etter den dramatiske kampen:

«Le Cauchemar». På norsk: «Marerittet».

Le Parisien drar paraleller tilbake til 2017. Da ledet laget 4–0 etter hjemmekampen i 16-delsfinalen. Avansementet virket sikret, men Barcelona kom på utrolig vis tilbake og vant 6–1 på Camp Nou.

Avisen kaller årets nederlag «utilgivelig».