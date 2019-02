Solskjær kåret til månedens manager i Premier League

Endelig opptur for Eckhoff - tok sin første seier på over ett år

Saken oppdateres.

Ole Gunnar Solskjær fikk fredag prisen som månedens manager i Premier League i januar.

Det er ifølge lokalavisen Manchester Evening News første gang siden oktober 2012 at en Manchester United-manager får prisen. Da gikk prisen til legendariske Alex Ferguson.

Solskjær ledet United til fem strake seirer, to av dem mot Tottenham og Arsenal, samt én uavgjort i forrige måned.

– Det betyr at vi har vært månedens lag, både støtteapparatet og spillerne, så vi har gjort det bra. Vi ønsker å vinne kamper, vi vil oppover på tabellen, og dette er starten på det, sier Solskjær til Premier Leagues nettsted.

Burnley fikk med seg ett poeng fra Old Trafford i den siste ligakampen i januar, og nettopp Burnley-manager Sean Dyche var trolig den heteste utfordreren til Solskjær i kampen om prisen som månedens manager.

Burnley gikk også ubeseiret gjennom årets første måned.

Fikk du med deg denne? Ublidt møte med isen for Mourinho

Ubeseiret

På fredagens pressekonferanse var Solskjær klar på at han uansett ikke bruker mye tid på å se seg tilbake.

– Laget har gjort en kjempeprestasjon og fortjener all mulig ros. Det er de som har utført dette. Jeg ser imidlertid ikke tilbake og er stolt av det ene eller det andre. Sånn har jeg aldri vært. Jeg har aldri satt meg ned og vært stolt før et kapittel er avsluttet, sa han.

United-manageren sa videre at han sjelden gir seg selv et klapp på skuldra, men at han kanskje burde vært flinkere til nettopp det.

Lørdag skal Solskjær lede laget sitt borte mot Fulham i Premier League, før Paris Saint-Germain er motstander i mesterligaen i neste uke.

Solskjær står med ni seirer og én uavgjort på de ti første kampene som United-manager.

