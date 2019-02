Solskjær kom med en tydelig oppfordring til stjernespissen. Så fikk han svaret han ønsket.

VM-studio: Disse går stafetten for Norge

Saken oppdateres.

Crystal Palace-Manchester United 1–3

SELHURST PARK: På tribunen er det plutselig blitt stille. Derfra ser hjemmefansen Romelu Lukaku løpe langs dødlinjen.

Så ser de han skli bortover på knærne i triumf.

Bak ham kommer resten av Manchester United-laget for å feire. I det de når igjen Lukaku, slipper han løs et jubelbrøl.

Crystal Palace-Manchester United: 0–2. Begge mål: Romelu Lukaku.

Til slutt ender det med 3–1 til bortelaget. Dermed har Manchester United hele åtte strake borteseirer.

Det er ny klubbrekord. Seks av seirene er kommet i ligaen, mens de to øvrige kom borte mot Arsenal og Chelsea i FA-cupen.

Tydelig oppfordring

For Ole Gunnar Solskjær betyr onsdagens seier at nok en tøff test er vunnet, og at Manchester United kun ligger ett poeng bak Arsenal i kampen om fjerdeplassen som gir Champions League-spill neste sesong.

For Lukaku betyr det at han svarer på oppfordringen Solskjær kom med før kamp.

Da ble han spurt om Lukaku og Alexis Sánchez, to av de offensive stjernene som foreløpig ikke har blomstret under nordmannens ledelse.

– Det er en sjanse for dem til å vise potensialet deres, sa Solskjær, før han fastslo:

– De har muligheten til å gi meg hodebry over laguttaket når alle er tilbake fra skade.

For Sánchez ble det en ny frustrerende kveld. Men Lukaku slo til.

– Jeg er veldig fornøyd med ham. Han er en kvalitetsavslutter, sier Solskjær.

Lukaku-dobbel

Det første målet kom etter en drøy halvtime. Luke Shaw, venstrebacken som nøytraliserte Mohamed Salah sist helg, dro seg inn fra venstrekanten og fant Lukaku.

Belgieren vendte opp og plasserte ballen i det lengste hjørnet.

0–1.

Rett etter pause kom mål nummer to. Lukaku viste frem kjempekreftene sine inne i boksen og nærmest kriget inn 2–0-scoringen.

Ikke siden FA-cupkampen mot Reading 5. januar var Lukaku kommet på scoringslisten før denne kampen.

Den belgiske spissen har riktignok bidratt med noen viktige målgivende pasninger, men de kritiske røstene har vært mange.

Siden Solskjær erstattet José Mourinho, er det Marcus Rashford som har vært det soleklare førstevalget som midtspiss. En smell mot Liverpool sist helg gjorde imidlertid at unggutten måtte starte på benken her, og Lukaku fikk sin sjanse.

Den tok han vare på.

Skapte spenning

Joel Ward skapte spenning med en redusering for Crystal Palace, men da Ashley Young banket inn 3–1, var kampen avgjort.

Dermed er dette beholdningen for Solskjær i Premier League så langt:

Ni seiere. To uavgjorte. Null tap.

– Forklaringen er at vi har gode spillere, og at vi forbereder oss bra til kampene. I dag var spillerne så fokuserte. Jeg visste at dette ville bli en vanskelig kamp, sier Solskjær.

Han mener spillerne fort kunne ha sluppet seg litt ned i en kamp som denne.

– Etter kampene mot PSG, Chelsea og Liverpool, og den mentale energien som går inn i de kampene, kom vi til en kamp der det var ventet at vi skulle vinne. Men innstillingen til spillerne var fantastisk, roser manageren.

At det ble seier i en tøff bortekamp selv med et svært skadeutsatt mannskap, er nok ekstra gledelig.

Anthony Martial, Jesse Lingard, Nemanja Matic og Ander Herrera var alle ute, mens Rashford kun var frisk nok for benken.

Det skapte bekymring før kamp.

Tidlig gigantsjanse

Lukaku ble tomålshelt, men kunne hatt flere mål.

Allerede etter åtte minutter burde han fått sin første scoring for kvelden.

En corner ble slått inn av Shaw fra venstre, og plutselig sto Lukaku helt umarkert midt foran mål. Men på volley satte han ballen over.

Like etter fikk også Crystal Palace en gigantsjanse. James McArthur greide imidlertid ikke å styre det lave innlegget på mål.

Crystal Palace var farlig frempå flere ganger, men det var Lukaku som traff mål. To ganger.

Det la grunnlaget for en ny, viktig seier for Ole Gunnar Solskjær.