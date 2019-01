Solskjær lanserer United-stjerne som mulig kaptein: – Han er en ledertype

For tre år siden var Sagosen sønderknust. Nå vil han ha revansj

Tungtransporten får fortsette på skolevei: – Det er et overgrep

Tobias og Rakel er et unntak blant småbarnsforeldre

Et gigantisk serieår venter, og her er noen av høydepunktene

Jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli så glad for en e-post fra Østersund

Innfører flyforbud over dette området i Trondheim

Han måtte legge opp som 24-åring. Nå skal han hjelpe Start på et område Kjetil Rekdal mener må bli bedre

Viking-spissens mål: Så mange scoringer må til for å gjøre Høiland fornøyd

Jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli så glad for en e-post fra Østersund

Innfører flyforbud over dette området i Trondheim

Saken oppdateres.

Fredag kveld venter Arsenal i kvartfinalen i FA-cupen for Manchester United. Et oppgjør som Ole Gunnar Solskjær kaller «helt spesielt».

Selv spilte Solskjær nitten ganger mot Arsenal, og han fikk være med på oppgjørene der temperaturen var på kokepunktet med duellene mellom Patrick Vieira og Roy Keane.

– Det rivaleriet var veldig spesielt. Hvert eneste år var det oss mot dem, helt til Mourinho kom i 2004/05. Før kampen i 2005 der O’Shea scoret (4–2) var det en fin liten slåsskamp før kampen startet. Men det var en del av spillet. Dette gjorde det ekstra spesielt for fansen også. Før dette oppgjøret skal vi gjøre vårt for at det blir en bra kamp, sier Solskjær til Manchester Evening News (MEN).

FÅTT MED DEG DENNE? Lunsjen med Ferguson skapte spekulasjoner. Nå er han Solskjærs fremste utfordrer til United-jobben

Kapteinen som aldri spiller

På pressekonferansen foran gigantopppgjøret fredag kveld, ble også Manchester Uniteds kaptein Antonio Valencia et emne.

Ecuadorianeren har bare startet én kamp for klubben under Solskjær, og har havnet bak både Diogo Dalot og Ashley Young. Sistnevnte har også båret kapteinsbindet i Valencias fravær.

Solskjær på sin side avdramatiserer det hele.

– Antonio er fortsatt klubbens kaptein, men han har slitt med formen og da bærer «Ash» kapteinsbindet nå når han spiller, sier Solskjær til MEN før han fortsetter:

– Det er elleve kapteiner der ute. Jeg var kaptein både for Norge og Manchester United noen ganger, men jeg forteller ikke til ungene mine at jeg var kapteinen for Manchester United. Av og til så er det akkurat du som bærer bindet, sier den midlertidige Manchester United-treneren.

Nå lanserer han stjernespilleren Paul Pogba som kapteinskandidat.

– Definitivt. Jeg kjenner gutten fra før, og han er en ledertype. Han har karakter, og han påvirker folk, det ser du på videoer fra Frankrike. I tillegg så bryr han seg, og han vil ha suksess, sier Solskjær til MEN.

Solskjær: Dette kjennetegner en god spiss

Solskjær fikk også besøk av BBC til et så kalt «sit-down»-intervju i forkant av storoppgjøret i FA-cupen mellom Arsenal og Manchester United.

Der ville reporteren ha tre punkter som man må ha for å bli en god spiss.

– Først og fremst må man vite hva man skal gjøre når man er der. Det jeg gjorde var å studere avslutninger, studere scoringer. Og så må man evne å gjøre det – ha ferdighetene. Da gjelder det bare å være på treningsfeltet og trene, til slutt må man være i posisjonen. Lære spillet, vite hvor man skal være, sier Solskjær til BBC før han må trekke inn enda et punkt.

– Mentalitet. Gjøre de gode avgjørelsene. Legg igjen tenkningen på treningsfeltet. Du må være rolig, ikke tenk «her kan jeg ikke bomme». Man må bare stole på seg selv. Målet er svært, og det beveger seg aldri, ler den tidligere målsniken.