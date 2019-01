Solskjær om «marerittrekningen»: – Fantastisk, vi trenger slike kamper

Spent og uavklart for Trondheim Ap: Komiteen tippet over i Ritas retning

Saken oppdateres.

Mange vil si Ole Gunnar Solskjær fikk en marerittrekning i FA-cupen, men selv mener han Manchester United-stjernene har godt av å møte Arsenal på bortebane.

Solskjærs menn kunne fått betraktelig lettere motstand i FA-cupens 4. runde. I bollen lå blant annet Barnet fra nivå fem, men United fikk i stedet en av de andre gigantene på balløya.

Arsenal er den mestvinnende klubben i verdens eldste fotballturnering. London-laget har 13 triumfer mot Manchester Uniteds tolv. Selv om det ikke ble en drømmetrekning, ser Solskjær positivt på å få ta del i en gjev cupkamp allerede i slutten av januar.

– Dette er fantastisk. Vi trenger slike kamper, og spillerne behøver å spille storkamper for å bli utfordret, sier Solskjær til MUTV under Uniteds pågående treningsleir i Dubai.

Må kunne slå alle

Kristiansunderen har ledet «de røde djevlene» til fem seirer av fem mulige etter at han erstattet José Mourinho like før jul. Han har fått mye ros for å ha fått skikk på Uniteds offensive spill, men flere har også påpekt at motstanden ikke har vært all verden.

– Alle sier at vi har vunnet de fem siste kampene, men de har ikke vært mot antatt tøffe motstandere. Samtidig kan du bare slå lagene du møter. Skal vi bli utfordret og ta det neste nivået, trenger du kamper som den mot Arsenal. Skal du vinne FA-cupen, må du kunne slå alle, sier Solskjær.

I en av Mourinhos siste kamper som United-manager endte det 2-2 mot Arsenal på Old Trafford. Anthony Martial og Jesse Lingard scoret målene for Manchester-laget.

1999-minner

I FA-cupen er det svært jevnt mellom de to storklubbene. Der har United slått Arsenal sju ganger, mens «The Gunners» står med seks seirer. To oppgjør har endt uavgjort. Begge to har scoret 19 mål i løpet av de 15 kampene.

Ikke unaturlig har Solskjær spesielt ett godt minne fra cupmøtene med Arsenal. Seieren i semifinaleomkampen i 1999 var et av de største høydepunktene på veien mot Uniteds ikoniske trippeltriumf.

– Ett av de største FA-cupminnene var mot Arsenal på Villa Park. Da reddet Peter Schmeichel en straffe mot slutten, og «Giggsy» (Ryan Giggs) driblet inn vinnermålet. Hadde de slått oss, og Peter ikke hadde reddet den straffen, tror jeg kanskje de hadde vunnet The Double og slått oss i ligaen. Den strafferedningen ble en katalysator for trippeltriumfen.

Før Arsenal-kampen mot slutten av måneden skal Solskjær først gjennom sin største test til nå. Søndag reiser United til London for å møte tabelltreer Tottenham på Wembley i Premier League.