Solskjær sendte kryptisk stikk til RBK-spiller

MOLDE-ROSENBORG 1–0

Moldes 1–0-seier over Rosenborg betyr at blåtrøyene fortsatt har grep om tredjeplassen i Eliteserien. Men dette er et oppgjør som alltid betyr langt mer enn tre poeng.

Det er ofte ampert mellom aktørene i Molde-Rosenborg. Og søndag var Molde-manager Ole Gunnar Solskjær åpenbart irritert i pauseintervjuet med Eurosport.

Han benyttet anledningen på å kritisere enn RBK-spiller med følgende kryptiske beskjed:

– Jeg er glad jeg ikke er spiller, for da vet jeg hva jeg ville gjort med en utpå her ...

LES MER OM KAMPEN HER: Rosenborg ble rundspilt av Molde – inviterte Brann med i gullkampen.

Hvem?

Men hvilken RBK-spiller siktet Solskjær til?

Etter kampen bekreftet Molde-treneren at det var midtbanespiller Mike Jensen. Solskjær gjentok at «det var bra han ikke er fotballspiller».

– Da hadde jeg vært litt mer hevngjerrig, sier Solskjær.

Han mener at Mike Jensen var «heldig som fikk fullføre kampen». Han reagerte blant annet på at Jensen tråkket på Molde-forsvarer Ruben Gabrielsen.

– Den er ikke pen overhodet. Jeg skjønner godt at Solskjær reagerer, sier Eurosport-ekspert Christian Gauseth etter kampen.

Kalte Jensen-manøver «feig» i 2017

Det er ikke første gang Solskjær fyrer løs mot Jensen. Dansken fikk også høre det etter Rosenborgs 2–1-seier over Molde i august 2017. Da reagerte Solskjær på at Jensen dyttet Molde-midtstopper Ruben Gabrielsen inn i Andreas Linde.

Situasjonen førte til at Molde-keeper Linde begynte å blø fra øret. Etterpå stemplet Solskjær Jensens oppførsel som «feig». Jensen beklaget på sin side hendelsen etter kampen.

Søndag kveld fikk altså Jensen høre det fra Solskjær igjen. De to krangle