Solskjær-suksessen fortsetter: Brøt barriere med nok en storseier

Saken oppdateres.

Fulham-Manchester United 0–3

CRAVEN COTTAGE: For litt over to måneder siden sa José Mourinho at det måtte et mirakel til for at Manchester United skulle ende blant de fire beste i Premier League.

Akkurat det var litt rart å tenke på da Anthony Martial tok med seg ballen fra egen banehalvdel, rykket fra Denis Odoi, danset seg forbi Maxime Le Marchand, før han på verdens mest selvfølgelige vis satte ballen sikkert forbi keeper Sergio Rico.

Det var ikke bare et mål enhver jente eller gutt på løkka drømmer om å score.

Der og da, med 2–0 etter 23 minutter, var kampen mot bunnlaget Fulham avgjort. Ni seriekamper som vikartrener var alt Ole Gunnar Solskjær trengte på å føre United opp på den forjettede fjerdeplassen.

Tidlige skremmeskudd fra Fulham

Plasseringen gir ingen pokal, men i den moderne fotballen er den for mange viktigere enn triumf i en cupfinale. De fire beste i ligaen får spille i neste års Champions League. Det er ikke bare verdens mest prestisjefylte klubbturnering, deltagelsen sikrer også minst en halv milliard kroner.

– Den moderne fotballen er blitt sånn at topp fire er en av de store tingene. Det er mange kamper igjen, så vi må se fremover. Liverpool er motstander i neste ligakamp. Vi må sørge for at vi blir værende blant de fire beste, sa Solskjær etter kampen.

Da han tok over like før jul var det 11 poeng opp til Chelsea på fjerdeplass. Nå er United ett poeng foran, iallfall frem til London-laget møter Manchester City søndag ettermiddag.

– Det er ikke jeg som utgjør en forskjell. Det er alle. Ja, vi har gjort det veldig bra i de 11 kampene, men det er opp til laget. Det er staben, spillerne, hva vi gjør på trening og stemningen i hele klubben. Det handler ikke om manageren, sa Solskjær.

Fulham kjemper en innbitt kamp om å unngå nedrykk. I løpet av de fire første minuttene rystet de Solskjær og United med to store målsjanser.

Først burde Luciano Vietto gitt hjemmelaget ledelsen da han ble stående helt alene etter en god Fulham-overgang. Argentineren satte imidlertid ballen utenfor. Like etter fikk André Schürrle en god mulighet fra 11 meter, men heller ikke tyskeren traff mål.

Deretter handlet egentlig det aller meste om gjestene fra nord.

Fikk du med deg denne? Solskjær ble den første United-manageren siden Alex Ferguson som fikk prisen

Pogba: Åtte kamper, åtte mål

Ingen av United-stjernene har hatt en større forvandling under Solskjær enn Paul Pogba. Etter formiddagsøkten like ved Themsens bredd står han med utrolige åtte scoringer på åtte ligakamper med nordmannen som sjef.

Først banket han inn 1–0 fra skrått hold etter 14 minutter. Nemanja Matic hadde vunnet ballen i god posisjon, dyttet den videre til Martial som satte opp landsmannen.

Så trippet han seg på sedvanlig vis frem til straffemerket 20 minutter ut i den andre omgangen. Juan Mata ble lagt i bakken, og Pogba var nok en gang sikkerheten selv fra 11 meter.

Ti minutter senere tuslet Pogba av banen for å hvile seg før tirsdagens gigantoppgjør i Champions League mot Paris Saint-Germain. Da hadde allerede Martial gjort det samme fem minutter tidligere. Solskjær sparte også en rekke spillere.

Marcus Rashford, Jesse Lingard, Eric Bailly, Alexis Sánchez og Ashley Young var alle plassert på benken, mens Victor Lindelöf ikke var i kamptroppen.