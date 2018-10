Snudde og vant mot Start: Molde puster Brann i nakken

Hevder Kåre Ingebrigtsen er aktuell for ny klubb

Brudgommen stakk av to uker før bryllupet. Her er historiene om brudekjolene som ikke ble brukt

Prestisjesignering ferdig i Byåsen etter to måneder i klubben

Saken oppdateres.

Start – Molde 1–3

Molde snudde kampen etter pause og slo nedrykkstruede Start 3–1 mandag. Dermed meldte romsdalingene seg på i kampen om sølvmedaljene i Eliteserien.

Seieren betyr at mannskapet til Ole Gunnar Solskjær kun har to poeng opp til serietoer Brann med tre serieomganger igjen å spille.

Start har på sin side tre lag bak seg på tabellen, og har fire poengs luke til Stabæk på nedrykksplass. Lillestrøm på kvalifiseringsplassen er to poeng bak sørlendingene.

– Det viktigste er å komme topp tre og sikre plass i Europa. Men når vi nå ligger to poeng bak Brann, snuser vi selvsagt på sølvet, sa Moldes tredje målscorer Eirik Hestad til MAX etter kampen.

– Klart vi går for sølvet. Vi skal vinne alle våre gjenstående kamper, og da må Brann vinne alle sine. I tillegg har vi bedre målforskjell enn dem. Vi skal gjøre jobben vår, sa Ole Gunnar Solskjær.

De første 45 minuttene i Kristiansund mandag var på ingen måte spekket med sjanser. Scoring ble det først tre minutter før pause. Da utnyttet Tobias Christensen svakt forsvarsspill hos gjestene og fikk legge inn fra meget trengt posisjon. Inne foran mål ekspederte Adeleke Akinyemi ballen i lengste hjørne bak Molde-keeper Andreas Linde.

– Det var et fantastisk mål, smilte målscoreren til Eurosport.

Leste du denne? Trond Sollied gjør trenercomeback

Full fyr

For annen omgang varslet Molde-trener Ole Gunnar Solskjær at "det meste må bli bedre". Innledningsvis fikk han det imidlertid ikke på noen måte som han ville.

Start startet i stedet sterkt og kunne doblet ledelsen da Herolind Shala umarkert fikk avslutte innenfor 16-meteren. Keeper Linde avverget den svake avslutningen enkelt.

Kampfakta Start – Molde 1-3 (1-0) 6425 tilskuere Mål: 1-0 Adeleke Akinyemi (42), 1-1 Pawel Cibicki (54), 1-2 Magnus Wolff Eikrem (61), 1-3 Eirik Hestad (90). Dommer: Trond Ivar Døvle, Fjellhamar. Gult kort: Simon Andreas Larsen, Start, Magnus Wolff Eikrem, Molde,. Lagene: Start (3-4-3): Jonas Deumeland – Espen Berger, Simon Andreas Larsen, Henrik Robstad – Eirik Wichne, Erlend Segberg, Adnan Hadžic (Aron Sigurdarson fra 87.), Elliot Käck – Tobias Christensen (Niklas Sandberg fra 69.), Adeleke Akinyemi (Mathias Bringaker fra 69.), Herolind Shala. Molde (4-2-3-1): Andreas Linde – Christoffer Remmer, Stian Gregersen, Vegard Forren, Kristoffer Haugen – Babacar Sarr, Etzaz Hussain – Eirik Hestad, Magnus Wolff Eikrem, Pawel Cibicki (Petter Strand fra 79.) – Erling Haaland (Leke James fra 41.). (©NTB)

Så våknet gjestene.

Først kunne Kristoffer Haugen ha utlignet da han kom først på en retur fra Start-keeper Deumeland, men ballen føk utenfor mål. Langt mer effektiv var lagkamerat Pawel Cibicki da han ble sendt gjennom Start-forsvaret av Eirik Hestad. Svensken lurte ballen forbi Deumeland til 1–1.

Molde-keeper Andreas Linde gjorde så en kjemperedning da målscorer Akinyemi trodde han hadde stanget inn sitt andre Start-mål for kvelden, og like etterpå flikket Magnus Wolff Eikrem vakkert inn 2–1 til gjestene i motsatt ende av banen.

Start-spiss Akinyemi misset ytterligere en stor sjanse, samtidig som Molde ble snytt for et tilsynelatende soleklart straffespark da Simon Larsen handset i eget felt kvarteret før slutt.

Rett før slutt kontret Molde inn 3–1. Eirik Hestad punkterte kampen.

Haaland-skade

Erling Braut Haaland har vært én av eliteseriens store stjerneskudd denne sesongen. Mandagens kamp i Kristiansand endte imidlertid ikke slik den Salzburg-klare Molde-spilleren hadde sett for seg.

Haaland kunne riktignok sendt Molde i ledelsen da han kom alene mot Start-keeper Jonas Deumeland etter en drøy halvtimes spill, men den tyske sisteskansen gikk seirende ut av duellen.

To minutter deretter landet så Haaland forkjært etter at han forsøkte å nå et innlegg. 18-åringen forsøkte å fortsette, men måtte frustrert gi seg allerede før pause.

– Det er en overtråkk, så vi får vi se hvor alvorlig det er, sa Molde-trener Ole Gunnar Solskjær.

Det ble skåret i gleden for Molde.

(©NTB)