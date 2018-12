Solskjær varsler Ferguson-møte

Nardo-krisen: «Det bor like mange her som i Molde, så det bør være mulig»

MANCHESTER: Det er liten tvil om at managerlegenden har betydd mye for Solskjær.

Under fredagens pressekonferanse ble Ferguson nevnt flere ganger, både uoppfordret og etter spørsmål.

På spørsmål om hva skotten har betydd for at Solskjær sitter her i dag, svarer han at «det var han som hentet meg hit for 22 år siden».

Varsler møte

Solskjær sier imidlertid at han ikke vet om Ferguson hadde noen innvirkning på denne ansettelsen.

– Da jeg fikk tilbudet, tekstet jeg med «The Boss», sier Solskjær.

Nå varsler han et møte med 76-åringen.

– Jeg skal nyte en god kop med te i hjemmet hans og diskutere litt ideer, sier Solskjær.

Beskriver Ferguson som mentor

Den anerkjente fotballskribenten Sam Wallace skriver i The Telegraph at Solskjær-returen ikke ville ha skjedd uten Fergusons råd.

Sam Luckhurst, Manchester United-reporter i lokalavisen Manchester Evening News tror imidlertid at Ferguson ikke hadde noe han skulle ha sagt.

Han er imidlertid enig i at valget Manchester United har tatt denne gangen, går i retning av Fergusons ønsker.

– Louis van Gaal var et kortsiktig valg. Det var også José Mourinho, som var et svar på at Jürgen Klopp og Pep Guardiola var kommet til Liverpool og Manchester City, sier Luckhurst til Aftenposten.

Klubbkjenneren argumenterer med at klubben denne gangen har tenkt både på nåtiden og fremtiden, ved å utsette valget av permanent manager til sommeren.

– Langsiktig tenkning var slik Ferguson ville det. Det var bare det at valget av David Moyes var helt feil.

Selv beskriver Solskjær Ferguson som sin mentor.

– Han har påvirket meg på alle måter. Måten han håndterte folk på, måten han var manager på og hvordan han holdt 25 landslagsspillere fornøyde og sultne. Han har vært min mentor. Jeg forsto det ikke i starten, men spesielt etter skaden min i 2003, begynte jeg å notere alt mulig, sier Manchester Uniteds nye manager.