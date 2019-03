Solskjærs erkjennelse etter cupsmellen: Dette var bunnpunktet

Brexit kan bety krig eller fred for de som bor her

Saken oppdateres.

Se høydepunktene fra kampen i videovinduet over.

WOLVERHAMPTON-MANCHESTER UNITED 2–1

MOLINEUX: På tribunen tok det fullstendig av. Foran hjemmefansen jublet Wolverhampton-spillerne hemningsløst.

Kontrasten var stor til de rødkledde Manchester United-spillerne. De sto rundt midtsirkelen. Noen så ned i bakken, andre stirret tomt ut i luften.

Diogo Jota hadde akkurat gitt hjemmelaget ledelsen 2–0, og Manchester United-spillerne innså at det som trolig var den beste muligheten til å vinne et trofé denne sesongen, var i ferd med å glippe.

Og slik ble det. Dermed er Manchester United ute av FA-cupen.

– Det var et stort steg tilbake. Det er den svakeste prestasjonen siden jeg kom hit, sier Solskjær på pressekonferansen etter kampen.

STORT INTERVJU MED SOLSKJÆR: Solskjær var hjemme på kjøkkenet. Så kom tekstmeldingen som forandret alt.

– Vår svakeste prestasjon

Arsenal borte. Chelsea borte. Begge var blitt senket av Solskjærs menn. Men i kvartfinalen sa det stopp.

Dermed er det Wolverhampton som skal ut i semifinale mot Manchester City, Watford eller vinneren av kvartfinalen mellom Millwall og Brighton.

For Solskjær ble det enda en smell – etter tapet for Arsenal sist helg.

Denne gjorde vondest. For der Manchester United mot Arsenal var gode, var det lite som stemte her.

På pressekonferansen etter kampen fastslår Solskjær at det er en stor skuffelse ikke å være i semifinalen.

– Forrige uke var vi fornøyde med prestasjonen, men i dag hadde vi ikke det tempoet eller den kvaliteten med ballen vi pleier å ha, sier Solskjær.

Tilbake i tid

Molineux er en av arenaene som kan få minnene om hvordan engelsk fotball var til å strømme på.

Lukker man øynene og suger til seg stemningen, er det lett å reise tilbake i tid.

Men påminnelsene om at også dette i aller høyeste grad er en del av milliardkarusellen Premier League, kommer tett.

«Fosun», står det igjen og igjen på reklameskiltet over hele den ene langsiden.

Det er det kinesiske selskapets eierskap som gjør at Wolverhampton har et lag som er konkurransedyktig på dette nivået.

Likevel var Molineux fullstappet med supportere som gjorde det de kunne for å skape en perfekt ramme rundt denne FA-cupkvartfinalen.

På pressekonferansen etter kampen uttrykte Wolverhampton-manager Nuno Espírito Santo beundring for fansen.

– Lydnivået var fantastisk, sa han.

Så på hverandre med undring

Den første omgangen var fattig på sjanser. Men hver gang Wolverhampton-spillerne krummet nakken og satte fart mot mål, ble de båret frem av et øredøvende tribunebrøl.

Manchester Uniteds bortesupportere merkes som regel godt, og iblant kunne man høre Solskjær-sangene også her, men det druknet fort.

Bortelaget serverte heller ikke et spill som fikk frem entusiasmen. Kombinasjoner som har klaffet så langt under Solskjærs ledelse, lugget her.

Som etter 21 minutter, da Paul Pogba spilte gjennom, Anthony Martial møtte, og begge ble stående og se på hverandre med undring i blikket.

Man kunne merke hvordan troen vokste seg større utover i kampen blant hjemmefansen.

Og tre minutter før pause kom muligheten de hadde ventet på. Diogo Jota ble spilt alene gjennom men cupkeeper Sergio Romero gjorde seg stor og fikk avverget kjempesjansen.

Ropte på straffe

Da hadde Manchester United-spillerne noen minutter tidligere ropt på straffe for det de mente var en straffbar hands.

Men der Diogo Dalots skudd i forsvarsblokken på overtid mot PSG endte med straffespark og overtidsscoring, resulterte avslutningen fra samme mann bare i corner denne gangen.

På vei inn spillertunnelen åpnet solskjær glidelåsen og stirret rett fremfor seg.

Hva skulle han si til spillerne for å få dem til å få ut potensialet?

LEST DENNE? Solskjærs respons skapte latter

Rystet Manchester United

Det ble imidlertid ikke noe bedre i den andre omgangen.

Wolverhampton-spillerne så ut som de hadde fått ferten av noe. De fremsto fulle av tro på at dette Manchester United-laget kunne sendes ut av FA-cupen.

Kun en glitrende reaksjonsredning fra Romero hindret 1–0 etter en corner.

Manchester United så rystet ut. Og 20 minutter før full tid kom scoringen.

João Moutinho fant Raúl Jiménez, som gjorde en kjempejobb med å komme til avslutningsposisjon. Så fyrte han av gårde. Ballen føk langs gressmatten og i mål bak Romeo.

På tribunen tok det fullstendig av. Jiménez skled på knærne i triumf.

Ny scoring

Tribunekoket som hadde preget hele kampen, ble nå skrudd opp enda et hakk. Og så kom en ny eksplosjon.

Jota hadde en hel banehalvdel foran seg. Han kom seg forbi Luke Shaw, og da heller ikke Victor Lindelöf greide å stoppe ham, var det bare Romeo igjen.

Wolves-angriperen fyrte av, og ballen føk i mål. Romeo vil imidlertid være skuffet over å slippe ballen forbi i nærmeste hjørne.

2–0. Game over. Nesten.

For Manchester United har slått grusomt tilbake før. Men ikke denne gangen.

Marcus Rashford reduserte på overtid, men det var ikke nok.

– I fotball går det så fort opp og ned, sa Solskjær i et intervju med Aftenposten fredag.

For halvannen uke siden gledet han seg over sin største bragd som trener etter seieren over PSG.

Så, på Molineux lørdag kveld, kom den største nedturen i hans regjeringstid.