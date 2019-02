Solskjærs frekke stikk til Liverpool-fansen

Her ble det målt den høyeste februartemperaturen på over 50 år lørdag

Studenten Martin (22) er hovedtrener for hockeylag i Trondheim - her er hans beste råd for å lykkes

Saken oppdateres.

MANCHESTER: Søndag kan Ole Gunnar Solskjær få sin største seier hjemme på Old Trafford som manager. Han vet bedre enn de fleste hvor viktig det er for hele klubben å slå erkerival Liverpool.

I 1999 avgjorde han 4.-rundekampen i FA-cupen på overtid samme sted. Målet gjorde det mulig for United å ta hjem den berømte trippeltriumfen.

Nå er det imidlertid Liverpool som kjemper om ligagull og Champions League-pokalen, mens United-fansen etter vikartrenerens inntreden håper på fjerdeplass og FA-cuptrofeet. Før storoppgjøret sender Solskjær et stikk til bortelagets supportere.

– Jeg har mange Liverpool-fans hjemme i Norge. Det er alltid sånn at dette er deres år. Så kommer du til oktober, og så er det «Ok, neste år», sier United-sjefen på en pressekonferanse i forkant av toppkampen.

Liverpool-supporterne beskyldes av mange andre fans for alltid å ha en overdreven tro på eget lag før seriestart. Profetiene om ligagull har imidlertid ikke slått til siden 1990. «Neste år» har for mange blitt en frase som følger Anfield-klubben.

Solskjær var forøvrig medlem av Liverpools norske supporterklubb frem til han ble United-spiller i 1996.

– Nå er de imidlertid med i kampen, så for dem kommer det til å bli en spennende ligaavslutning, legger Solskjær til.

FÅTT MED DEG DENNE? Solskjær ble invitert inn i varmen hos Klopp: – Det var lærerike dager

– Vanskeligste ligaen å vinne

For mange United-supportere vil det bety ekstra mye å slå erkerivalen denne sesongen. For dem er det en drøm å ødelegge for Liverpools tittelsjanser. Med United-tap vil imidlertid bortelaget lede serien med tre poeng.

Manchester United har vunnet ligaen 20 ganger, mens Liverpool står med 18. Det styrkeforholdet vil United-fansen gjerne opprettholde.

Nordmannen vil ikke si at det er overraskende at Liverpool nå nærmer seg 29 år uten en tittel. I mellomtiden ledet Sir Alex Ferguson United til 13.

– Det er sannsynligvis den vanskeligste ligaen å vinne. Det er bare seks lag som har vunnet siden det ble til Premier League. Leicester gjorde det ved et mirakel. Blackburn vant, ellers er det bare noen få store klubber som har gjort det, sier Solskjær.

– Liverpool føler presset

Siden 1992/93-sesongen er det i tillegg til de nevnte Arsenal (3), Chelsea (5) og Manchester City (3) som har løftet det gjeve trofeet.

– Selvsagt føler Liverpool presset. Jeg tror supporterne og spillerne gjør det, men vi har heller ikke vunnet på noen år nå og vil gjerne tilbake dit. Vi må sørge for at vi ikke ender opp med å være fornøyde med fjerdeplasser. Det er farligere å sikte for lavt og bomme på målet, enn å sikte høyt og bomme, sier han.

Solskjær merker at mange på klubbens treningsanlegg er opptatt av at laget nå MÅ vinne for å ødelegge for Liverpool. De husker hvor viktig det var for Sir Alex Ferguson å vippe Liverpool ned fra tronen.

– Staben på Carrington er Manchester United tvers igjennom. Mange har vært her i 30 år, og de terper på det hele tiden. Vi må sørge for at følelsene ikke tar overhånd. Det handler ikke om at vi skal stoppe dem, det handler om at vi må vinne kampen, sier Solskjær.

Klopp: – Stort uansett

Også Liverpool-manager Jürgen Klopp var fredag opptatt av at kampen ikke handler om at United-fansen gjerne vil ødelegge for Liverpool.

– De vil være så suksessrike så mulig. Er det et lite pluss for dem at vi ikke leder serien med tre poeng hvis de vinner? Jeg vet ikke. Det er ene stor kamp uansett, og det vil det alltid være. Vi gleder oss.