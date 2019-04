Solskjærs klare melding etter nederlaget: – Vi kan ikke tape flere kamper nå

De beste tipsene for et optimalt bad. Slik planlegger du våtrommet

WOLVERHAMPTON: Han visste det godt der han satte seg ned ved siden av Uniteds mediesjef Karens Shotbolt i presserommet på Molineux stadion i Wolverhampton tirsdag kveld.

– Dette blir det overskrifter av.

United hadde tapt nok en kamp mot Wolverhampton, de hadde også tapt muligheten til å dra seg opp over den magiske streken. Den som definerer de fire første i Premier League, de som får spille Champions League til høsten.

Målet: Champions League

Å klare en plass blant de fire øverste har etter hvert blitt et mål for Ole Gunnar Solskjær. United var ikke på skuddhold da han tok over, men de er det nå.

– Jeg har sagt at vi trenger 15 poeng på de siste syv kamper. Nå trenger vi 15 på de siste seks kampene. Vi har ikke rom for flere tap nå.

Han sikter høyt og han er ikke redd for å si det, men han vet at kritikken lurer rett rundt neste deadline.

En dårlig kamp hadde han bak seg. Den mot Watford sist lørdag. Det endte med seier og tre poeng. Med tap nå visste 46-åringen fra Kristiansund at kritikerne ville bli tydeligere. Hvetebrødsdagene var definitivt over.

Melder full kontroll

Derfor tok han like godt tyren ved hornene som det gjerne heter på klisjéspråket. Han fortalte et fullsatt presserom at Manchester United hadde spilt en god kamp. At de kunne ha ledet med tre mål før det hadde gått en halvtime av kampen, og at det meste var på stell.

– Vi var veldig gode. En god prestasjon helt til Wolverhampton scoret det andre målet. Hadde det ikke vært for keeperen til Wolverhampton, så ...

Han ga inntrykk av at det var et Manchester United i en slags blomstring som hadde tapt på Molineux denne bitterkalde tirsdagskvelden.

Han ville ikke innrømme at han har de helt store problemene. Han ble spurt om dette var en slags ny oppstart etter å ha hatt en helt fantastisk periode som vikarmanager.

– Jeg ser ikke på det slik. Vi kan ikke kontrollere resultatet, men vi kan kontrollere det vi presterer på banen. Vi skapte nok sjanser til å vinne kampen. Jeg tror ikke vi har gått i en slags «reset»-modus.

Kritiske rett rundt hjørnet

Hvor lenge får nordmøringen arbeidsro? Det er ikke alle som har vært så sikker på at det var riktig at 46-åringen fra Kristiansund skulle få jobben som sjef for en av verdens største fotballklubber. Kritikerne kommer til å bli mer høyrøstet etter hvert dersom det ikke blir levert. For Manchester United er det ikke nok at klubben vinner. Det må ligge noe mer enn tre poeng i bunnen av en seier.

Manchester Uniteds hjemmeavis, Manchester Evening News, mener at Solskjær gjorde en bommert som Alex Ferguson av og til gjorde. Med seks forandringer i startoppstillingen til kampen mot Wolverhampton, så gamblet han.

– Det gikk galt noen ganger under Ferguson, og det gikk galt mot Wolverhampton, skriver avisen journalist Samuel Luckhurst. Han er også kritisk til at United spilte med tre bak fra start av.

– United har spilt med tre bak seks ganger denne sesongen, og de har ikke vunnet noen av disse kampene.

Den tidligere United-manageren, Louis Van Gal, meldte seg på i den kritiske gjengen i forrige uke. Han mente at det strengt tatt ikke var noen forskjell på måten United spilte under Solskjær og United under Mourinho.

Det handlet om å «parkere bussen» og å satse på kontringer. Nå skal det i rettferdighetens navn sies at det United ikke kjørte parkering av busser mot Wolverhampton. Men dette er bare noen eksempler på den granskningen både eksperter og journalister kommer til å foreta de nærmeste ukene.

Pogba, også Solskjærs problem

I sin første kamp som fast ansatt vant han så vidt hjemme på Old Trafford mot Watford. I sin andre kamp som sjef ble det tap. Paul Pogba er spilleren han ønsker å bygge laget rundt. Den franske stjernen har ikke vært helt på topp siden nordmannen ble fast ansatt.

– Paul jobber like hardt som alle andre i laget, sa Solskjær etter kampen og tok spilleren i forsvar.

Samtidig er det en aldri så liten konflikt som brygger rundt Paul Pogba. Spilleren som knapt var på talefot med den forrige manageren, José Mourinho, klarte å si at han gjerne ser for seg en fremtid i Real Madrid.

– Alle vil vel spille for det laget, sa han under landslagssamling med den franske laget.

Bedre er det ikke blitt av at spanske medier melder at Pogbas agent Mino Raiola har vært i kontakt med Real Madrid-manageren minst to ganger.

– Paul blir, sa Solskjær før kampen mot Wolverhampton.