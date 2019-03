Solskjærs respons skapte latter

Møteulykke mellom to personbiler

Saken oppdateres.

CARRINGTON: – Vi er veldig skuffet over resultatet. Det gjør vondt, sa Solskjær om sist helgs 0–2-tap for Arsenal.

Så leverte denne meldingen:

– Vi kan ikke se på prestasjonen og si at «we played shit», fordi det gjorde vi ikke.

Meldingen kom uventet. Det brøt ut spontan latter blant journalistene i pressekonferanserommet på Manchester Uniteds treningsanlegg.

– Sorry. Det er bare for å være ærlig og direkte. Fordi vi var ikke elendige, sa en leende Solskjær.

Så henvendte han seg til Karen Shotbolt, klubbens kommunikasjonssjef som satt ved Solskjærs side, slik hun pleier å gjøre.

Det var tydelig at hun ikke var forberedt på at Solskjær ville servere et slikt uttrykk.

– Karen, ikke bekymre deg, sa Solskjær lekent til sin kollega.

Det fikk latteren i rommet til å runge igjen.

Lå alvor bak

Det lå imidlertid alvor bak meldingen.

Etter triumfen over Paris Saint-Germain i Champions League var det i noen kretser en debatt om Solskjær har hatt flaks som Manchester United-manager.

Nordmannen har fått flere marginale avgjørelser med seg. Men mot Arsenal var det motsatt.

Manchester United brente en rekke sjanser. Arsenal var laget som hadde marginene på sin side.

– Du måles alltid på resultater. Men vi spilte en god kamp mot Arsenal. Vi har spilt så mye verre i kmper vi har vunnet. Det er det rare i fotball. Som trener kan du iblant se bak resultatet og si at det var en god prestasjon, men vi fikk ikke det vi fortjente. Eller du kan si at det var en dårlig prestasjon, men vi vant. Og da er du glad, forteller Solskjær.

Flere spillere tilbake i trening

Tross Arsenal-smellen har Solskjær hatt noen eventyrlige måneder som Manchester United-manager.

Da han fredag ble spurt om hvordan han vil vurdere egen prestasjon, fastslo han at «vi har gjort det bra», men at det er i tiden fremover – innspurten – det virkelig gjelder.

Lørdag kveld kommer muligheten til å rette opp nederlaget for Arsenal. Da venter Wolverhampton på bortebane i FA-cupens kvartfinale.

Romelu Lukaku er usikker og skal undersøkes. Anthony Martial, Ander Herrera og Jesse Lingard har trent denne uken, men foreløpig er det ikke tatt en endelig beslutning over om de kan spille lørdag.

Etter den kampen er det landslagspause, den første siden Solskjær kom inn som United-manager.

– Hvis vi kommer til semifinalen, kan jeg kanskje ha noen fine dager hjemme, sier han.