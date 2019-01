Solskjærs seiersrekke brutt: – Tror vi hadde vunnet om kampen varte to minutter til

May må til EU for å kreve bedre brexit-avtale

MANCHESTER UNITED – BURNLEY 2–2

OLD TRAFFORD: Da det fortsatt var ti minutter igjen å spille på Old Trafford, reiste hundrevis av Manchester United-supportere seg og gikk hjem.

De hadde akkurat sett Chris Wood stå på femmetersstreken og heade Burnley opp i en sensasjonell 2–0-ledelse. Det var dette de håpet å være ferdige med nå når Ole Gunnar Solskjær hadde tatt over for sparkede José Mourinho.

Denne tirsdagskvelden minnet imidlertid ingenting om de magiske kveldene de hadde hatt så langt med sin norske redningsmann. Nå var alt ved det samme gamle.

I den første omgangen sang de noen av sine mange vers om vikartreneren, men utover i den andre var det stort sett fra bortesvingen at lovsangen kom.

Med fire minutter igjen å spille ble imidlertid håpet tent, da Jesse Lingard gikk i bakken. Dommeren pekte på straffefeltet. Da Paul Pogba trippet sine museskritt mot ballen i kampen mot Brighton begynte mange på tribunene å le. Det var de for nervøse til nå, men franskmannen prikket også denne gangen ballen i mål.

1–2 og nytt håp.

Nå våknet de gjenværende til liv. De manet laget fremover og drømte om nok en magisk snuoperasjon på overtid, akkurat slik det pleide å være da Solskjær var spiller og Sir Alex Ferguson manager.

To minutter ut i overtiden ble de bønnhørt. Innbytter Alexis Sánchez tvang frem en mesterlig redning fra Tom Heaton, men målvakten klarte ikke å dytte ballen bort fra farlig område.

Fornøyd med spillernes reaksjon

Svenske Victor Lindelöf kom sin norske sjef til unnsetning, og dunket inn 2–2.

De tre siste tilleggsminuttene ble en kamp for å fullføre snuoperasjonen fullstendig, men seiersmålet kom aldri. Til tross for en liten nedtur er Solskjær fortsatt ubeseiret på Old Trafford.

– Prestasjonen var ikke så dårlig, for vi hadde mange skudd og mye ballbesittelse. Vi startet kanskje med å tro at de åtte siste kampene ga oss en 1–0-ledelse fra start, men slik fungerer det ikke. De gjorde det vanskelig for oss, men vi hadde et bra comeback, sier Solskjær i et intervju vist på TV 2.

Han mener det var et stort pluss at laget fant en måte å unngå tap og sier at han og assistenttrener Mike Phelan lærte mye om spillernes karakter etter at Burnley gikk opp i 2–0.

– Alt i alt er man skuffet når man har tapt to poeng på hjemmebane, men reaksjonen til spillerne var bra og jeg synes ikke vi hadde fortjent å tape, sier Solskjær og legger til:

– Hvis kampen hadde vart to-tre minutter til, tror jeg vi hadde vunnet.

Laguttaket som feilet

Åtte strake seire. Så lang ble Solskjærs eventyrlige seiersrekke fra start som Manchester United-manager. Tirsdag kveld ble det stopp.

Burnley lå på 13.-plass på Premier League-tabellen før de tok turen til Old Trafford, men noe overraskende var det de som satte en midlertidig stopper for Solskjær-toget.

Da 51 minutter var spilt på Drømmenes Teater skjedde det som United-fansen så langt hadde vært spart for i Solskjærs regjeringstid: United havnet under.

Andreas Pereira var den store overraskelsen i nordmannens lagoppstilling, og det var han som på klønete vis forærte gjestene ledelsen.

Phil Jones spilte en enkel pasning til brasilianeren, men midtbanespilleren tok seg altfor god tid med ballen. Den ble stjålet av Jack Cork. Han slapp ballen videre til Ashley Barnes akkurat da han skulle.

Spissen hamret ballen over keeper de Gea fra ti meter. Ti minutter senere klappet Solskjær Pereira på hodet da han tok ham av banen, men 23-åringen visste at det var hans skyld at laget lå under.

Engelsk eliteserie fotball tirsdag, 24. runde:

Arsenal – Cardiff 2–1 (0–0) Mål: 1–0 Pierre-Emerick Aubameyang (str. 66), 2–0 Alexandre Lacazette (83), 2–1 Nathaniel Mendez-Laing (90). 59.933 tilskuere. Fulham – Brighton 4–2 (0–2) Mål: 0–1 Glenn Murray (3), 0–2 Glenn Murray (17), 1–2 Calum Chambers (47), 2–2 Aleksandar Mitrovic (58), 3–2 Mitrovic (74), 4–2 Luciano Vietto (79). 22.008 tilskuere. Huddersfield – Everton 0–1 (0–1) Mål: 0–1 Richarlison (3). 23.699 tilskuere. Rødt kort: Lucas Digne (67), Everton. Manchester U. – Burnley 2–2 (0–0) Mål: 0–1 Ashley Barnes (51), 0–2 Chris Wood (81), 1–2 Paul Pogba (str. 87), 2–2 Victor Lindelöf (90). 74.529 tilskuere. Newcastle – Manchester C. 2–1 (0–1) Mål: 0–1 Sergio Agüero (1), 1–1 Salomón Rondón (66), 2–1 Matt Ritchie (str. 80). 50.861 tilskuere. Wolverhampton – West Ham 3–0 (0–0) Mål: 1–0 Romain Saïss (66), 2–0 Raúl Jiménez (80), 3–0 Jiménez (86). 31.122 tilskuere. (©NTB)

Ble ikke alene om rekorden

Så startet en nærmest konstant beleiring av Burnleys målfelt, men til tross for et intenst press og en rekke avslutninger var det altså gjestene som scoret det andre målet.

Solskjær kunne blitt den første manageren i Premier League-æraen som vant de syv første ligakampene med en ny klubb. Nordmannen hadde allerede tangert Carlo Ancelotti (Chelsea) og Pep Guardiolas (Manchester City) seks strake fra start, men klarte altså ikke å legge dem bak seg.

Rashfords enorme sjanse

Det var ingen tvil om at det var United som var det førende laget i første omgang, men de klarte bare å skape én målsjanse. Den var imidlertid enorm.

Marcus Rashford er kanskje den som har blomstret aller mest under Solskjær, og han burde virkelig ha scoret sitt sjette for nordmannen. Fra elleve meter satte han imidlertid ballen langt utenfor.

Det var hjemmelaget som styrte kampen, men Burnley var på ingen måte helt uten trussel. Tre-fire ganger kom de til en slags avslutning, men det ble aldri godt nok til å true de Gea. I en sekvens etter 18 minutter hadde de tre hjørnespark på rad, men heller ikke på dødballene var de virkelig farlige.

Ved tre anledninger satte dommeren en stopper for det som var gode United-muligheter.

Først da Mata satte ballen i stolpen etter 23 minutter (en hårfin offside), så da Romelu Lukaku tvang frem en feberredning fra Tom Heaton (frispark mot Lukaku) ti minutter senere.

Paul Pogba satte ballen i mål seks minutter før pause, men franskmannen var i en klar offside.