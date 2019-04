Solskjærs taktikkplan ble lest av Barcelona-spiller

Rapport: Trump forsøkte å ta kontroll over Mueller-etterforskningen

Barcelona-keeper Marc-Andre ter Stegen fikk kloen i en lapp som United-angriper Marcus Rashford mistet på banen. Lappen avslørte Solskjærs taktiske grep, i håp om å snu kvartfinalen på Camp Nou.

Tirsdag røk Manchester United ut av Champions League-kvartfinalen, på bekostning av Barcelona.

Barcelona ledet 1–0 etter den første kvartfinalen på Old Trafford, og etter at Lionel Messi hadde scoret både 1–0 og 2–0 på Camp Nou før pause, virket en snuoperasjon helt umulig for de røde djevlene.

Det stoppet likevel ikke Ole Gunnar Solskjær og hans spillere fra å gi det et forsøk. I den andre omgangen ønsket nordmannen og hans trenerteam å gjøre et formasjonsbytte. United startet kampen i en 4–3–1–2-formasjon, men Solskjær ønsket å legge om til 4–4–2.

Assistenttrener Kieran McKenna skrev en lapp som inneholdt formasjonsbytte, med navnet til alle spillerne i hver posisjon.

Solskjær ga lappen til Marcus Rashford, som ble filmet da han løp rundt med papiret i venstre hånd i flere minutter, før han mistet den etter å ha vært oppe i en hodeduell med Barcelona-midtstopper Gerard Pique. Ter Stegen plukket så opp lappen, før han åpnet den opp og leste den.

Ifølge den spanske avisen AS ble ikke hendelsen plukket opp av TV-kameraene, men den spanske TV-kanalen Gol filmet seansen, og slapp videoen onsdag på deres YouTube-kanal. Gol fikk også tak i selve lappen, som de viste frem i videoen.

Det taktiske formasjonsbyttet hjalp likevel ikke United i et forsøk på snuoperasjon. I det 61. minutt scoret tidligere Liverpool-spiller Philippe Coutinho 3–0-målet for Barcelona, og United røk ut av Champions League.

– Så forskjellen i kvaliteten på lagene

På pressekonferansen etter kampen, gjorde Solskjær det klart at United har en lang vei å gå for å nå nivået til Barcelona.

– Vi så forskjell i kvaliteten på de to lagene. Og kvaliteten på avslutningene deres var svært god, sa Solskjær, og la til:

– Vi har sagt at dette ikke endrer seg over natten. De neste årene har vi en massiv jobb foran oss for å komme opp på nivået til Barcelona og de andre lagene.