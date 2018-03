Søndag skal guttene hans løpe RBK i senk

Verdens største mathall har åpnet i Italia - et Disneyland for matelskere



SARPSBORG: Bak det ene målet står lag på lag med Leca-blokker. Tre dager før seriestart er det vanskelig å se hva byggverket skal forestille, men søndag kveld skal visstnok 750 plastseter være montert og klare til bruk.

Det er snøvær, skikkelig surt, når Sarpsborgs spillere setter i gang treningsøkta. Hele stadion minner mer om anlegget i Ranheimsfjæra enn Lerkendal. Det er hit Rosenborg kommer på søndag for å ta det første skrittet på veien mot klubbens fjerde strake seriemesterskap.

Inne i VIP-lokalet på toppen av hovedtribunen henger en plakat med teksten «For Sarpsborg, mot Rosenborg». Det er slik det stort sett er over hele landet nå, som det var på slutten av 90-tallet. Alle var ute etter å ta suverene RBK. Hver eneste seriekamp var som en cupfinale.

Det viktigste spørsmålet i Sarpsborg før søndagens kamp er hvordan Rosenborg skal stoppes. Hvordan kan østfoldingene nøytralisere Nicklas Bendtner? Stemmer ryktene om at de ser på Jacob Rasmussen som det svake leddet, og at hjemmelaget vil gå inn for å lage mest mulig trøbbel for ham?

Det mer overordnede spørsmålet for klubbene bak Rosenborg, altså alle de andre i norsk toppfotball, handler om hvordan de kan tette luka til den mektigste, rikeste og beste klubben i landet. Rett og slett, hva kan en klubb som Sarpsborg, eller Ranheim for den saks skyld, gjøre bedre enn RBK, selv om de har færre ressurser?

Det samme spørsmålet kan stilles til RBK i konkurransen mot lag som Real Sociedad, Celtic og Zenit St. Petersburg.

Sarpsborg er blant dem som får flest poeng ut av hver eneste krone. Ranheim er den klubben i Eliteserien med klart lavest budsjett. Hvis fotballen hadde vært ren matematikk, ville underdogen fra Trondheim ha rykket rett tilbake til Obos-ligaen.

Heldigvis er det ikke slik, selv om de økonomiske forskjellene har gjort toppfotballen mer forutsigbar. Kjennetegn på klubber som lykkes er en tydelig strategi, samt evne til å holde fast på strategien selv om man opplever midlertid sportslig motgang. Odd og Sogndal er to eksempler på klubber som lyktes ut i fra sine målsetninger, et annet er Sarpsborg 08, som har en klar strategi når det gjelder spillerlogistikk, kjøp og salg av spillere.

Sarpsborgs sportslige leder er den tidligere toppspilleren Thomas Berntsen. Han forteller at tribunen som er på vei opp bak det ene målet er et storprosjekt for klubben. Berntsen er bevisst på Østfold-klubbens plass i fotballens næringskjede. Sarpsborg ligger på nivået under Rosenborg, som igjen ligger på nivået bak for eksempel nederlandske lag.

– Alt ender opp hos PSG, Barcelona, Real Madrid og Manchester City, kanskje hos Manchester United og Bayern München. Utover det er alle en del av næringskjeden, sier Berntsen.

Det kan man like eller mislike, men skal en lykkes er det greit å ha en realistisk virkelighetsforståelse.

I Sarpsborg blir ferdighetsbegrepet definert i form av trenbarhet, deriblant evne og vilje til å løpe mye. Berntsen sier at hvis Rosenborg skal slås i seriepremieren, så må samtlige utespillere, bortsett fra midtstopperne, løpe mellom 12 og 13 kilometer.

Der Rosenborg kan bruke store summer på å hente stjernespillere som går rett inn og forsterker laget, må mer ressurssvake konkurrenter tenke annerledes. Sarpsborg, som i fjor gikk med sju millioner i overskudd og i år håper på det dobbelte, kjøper derfor ikke denne type spillere. Nye Sarpsborg-signeringer er enten unggutter klubben kan utvikle, eller spillere som har vært nede i en bølgedal og som de håper å kunne løfte tilbake til gammelt nivå.

– Vi skal være bedre enn de andre til å oppdage disse talentene, sier Berntsen.

Han reiser derfor land og strand rundt for å se fotballkamper, i likhet med flere andre i klubben. I en hverdag der spillere går lynkjapt videre til en ny klubb, handler mye i dagens fotballverden om å oppdage talentene først. Slik kan en klubb som Sarpsborg tjene gode penger.

Rosenborg må finne seg i å være favoritt på søndag, som i bortimot alle de 30 kampene i årets eliteserie. De småklubbene som er i stand til å utnytte sine godføtter, og som kan være bedre enn RBK på små detaljer, er også de konkurrentene Rosenborg har mest behov for. Sarpsborg er blant disse. Det er de som kan gjøre Rosenborg enda bedre.

Slik at RBK om noen måneder endelig får mulighet til å gå utpå banen som underdog, mot utenlandske storlag i et europeisk gruppespill.