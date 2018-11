Sørloth får oppløftende ord etter kjempebommene: – Han er et dyr

Ny Game of Thrones-bok: Langtekkelig, temperaturløs og småkjedelig fantasy 3

Saken oppdateres.

Kypros – Norge 0–2

NIKOSIA: Spissen sank sammen på gressmatten på GSP Stadium på Kypros.

Han hadde akkurat blåst ballen opp mot en av de mange tomme tribuneradene bak det kypriotiske målet.

Det skulle vært mål. Det skjønte Sørloth bedre enn alle, der han stirret ned i bakken.

Også tidligere i den andre omgangen skuslet innbytteren vekk en enorm sjanse.

– De skal sitte i mål, fastslår Sørloth.

LES MER OM KAMPEN: Kamara ble tomålshelt

– Han er et dyr

Det vil seg ikke foran mål for tiden. Siden overgangen til Crystal Palace i januar er det blitt null scoringer.

Totalt er det blitt 13 kamper. Kun fire av dem har vært fra start, og alle disse kom forrige sesong.

Den situasjonen gjorde at Sørloth egentlig ikke ble tatt ut til troppen til kampene mot Slovenia og Kypros, men Joshua Kings forfall åpnet døren for ham.

– Hva tenkte du da ballen føk over mål?

– Jeg prøvde bare å glemme den så fort som mulig. Å nullstille. Jeg prøvde å tenke på neste sjanse, at den skal jeg sette i mål.

Det kom ingen ny sjanse.

Tarik Elyounoussi kommer med oppløftende ord til spisskollegaen.

– Jeg har vært der jeg også. Alle må ha en sånn periode. Jeg kan love at du kommer styrket ut av den perioden. Det er mye å lære. Og Alex er så ung.

– Han er et dyr, så han kommer sterkere ut av det, sier han.

Les kommentaren til Ola Bernhus etter Kypros-kampen:

– Handler om rytmen

Også Markus Henriksen er sikker på at det vil løsne. Han mener at Sørloth hadde et «kjempegodt innhopp».

– Selvfølgelig ønsker vi og han at han skal krone det med en scoring eller to. Men likevel er Sørloth en vanskelig spiller å ha på seg. Du så at stopperne til Kypros var ganske store og solide, og han brukte dem som ryggsekk.

Sørloth beskriver det som en tålmodighetsprøve.

– Jeg har hatt sånne perioder før, der ingenting har gått inn. Jeg hadde en sånn periode i mine første kamper i Glimt. Så fikk jeg plutselig ett mål, og da rant det inn.

– Det var litt det samme med overgangen fra Groningen til Midtjylland. Da scoret jeg nesten ingenting i Groningen, og så rant det inn i Midtjylland, sier Sørloth.

– Knyter det seg litt i situasjoner på banen?

– Å være spiss handler mye om at man er i rytmen. Når det flyter, gjør man alt på intensjon. Man tenker ikke i det hele tatt, man bare gjør. Det er kanskje den rytmen jeg må komme inn i for å snu det.

Han tror at alt som skal til, er å få én forløsende scoring.

– Det har vært sånn tidligere, så jeg regner med at det er samme kjenningsmelodi nå.