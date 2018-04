Sørloth forble på benken da Palace tok viktig skritt mot fornyet kontrakt

Saken oppdateres.

CRYSTAL PALACE - BRIGHTON & HOVE ALBION 3–2

Alexander Sørloth ble sittende på benken hele kampen da Crystal Palace tok imot Brighton hjemme på Selhurst Park lørdag ettermiddag.

Den unge trønderen har vært ute av spill noen uker med en overbelastningsskade og mistet også Norges landskamper mot Australia og Albania.

Fra hjemmelagets innbytterbenk kunne 22-åringen se at lagkameratene slo sine store rivaler 3–2 etter fem mål i en ellevill førsteomgang i London.

Crystal Palace mot Brighton er et av de mer spesielle rivaleriene i engelsk fotball. De to klubbene ligger drøye 70 kilometer fra hverandre, Palace i London-bydelen Croydon, og Brighton på den engelske sørkysten. Ifølge britiske medier har de to klubbene vært erkefiender helt siden de tidligere Tottenham-lagkameratene Terry Venables og Alan Mullery var klubbenes respektive managere midt på 70-tallet.

Engelsk eliteserie fotball lørdag, 34. runde:

Burnley – Leicester 2-1 (2-0) Mål: 1-0 Chris Wood (6), 2-0 Kevin Long (9), 2-1 Jamie Vardy (72). Crystal Palace – Brighton 3-2 (3-2) Mål: 1-0 Wilfried Zaha (5), 2-0 James Tomkins (14), 2-1 Glenn Murray (18), 3-1 Zaha (24), 3-2 José Izquierdo (34). Alexander Sørloth var ubenyttet reserve for Crystal Palace. Huddersfield – Watford 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Tom Ince (90). Southampton – Chelsea 2-3 (1-0) Mål: 1-0 Dušan Tadic (21), 2-0 Jan Bednarek (60), 2-1 Olivier Giroud (70), 2-2 Eden Hazard (75), 2-3 Giroud (78). 31.764 tilskuere. Swansea – Everton 1-1 (0-1) Mål: 0-1 Kyle Naughton (selvmål 43), 1-1 Jordan Ayew (71). 20.933 tilskuere. (©NTB)

Fem mål før pause

Palace gikk tidlig opp i ledelsen. Kun fem minutter var spilt da Luka Milivojevic slo inn fra høyre. Brighton-keeper Mathew Ryan overbeviste på ingen måte da han forsøkte å stoppe ballen, og Wilfried Zaha kunne enkelt sette den i mål.

Hjemmelaget økte ledelsen etter 13 minutter etter en kanonade mot Brighton-keeper Ryan. Midtstopper James Tomkins hamret ballen i mål fra seks meter.

Reduseringen kom bare fem minutter etterpå ved Glenn Murray, som scoret drøssevis av mål for nettopp Crystal Palace mellom 2011 og 2015. 34-åringen dunket ballen i mål fra kort hold etter at Lewis Dunk vant en hodeduell i feltet.

På dette tidspunktet svingte det skikkelig på Selhurst Park. Hjemmelaget serverte strålende fotball da Milivojevic nok en gang fant Zaha, denne gang med et vakkert overlegg. Zaha steg høyest inne i feltet og stanget inn 3–1.

Drøye ti minutter før pause smalt det igjen. Jürgen Locadia spilte fri Jose Izquierdo og colombianeren var kald og rolig mot Palace-keeper Wayne Hennessey.

Andre omgang ble noe av et antiklimaks i forhold til den første. Nevnte Glenn Murray burde absolutt ha sikret Brighton-poeng da han satte ballen utenfor fra kort hold på overtid, men men Crystal Palace holdt ledelsen helt inn.

Dermed skaffet Roy Hodgsons menn en avstand på seks poeng til første lag under nedrykksstreken.

Der befinner Southampton seg. De måtte se seg slått av Chelsea tidligere lørdag.

Jevnt like over streken

Blant lagene som kjemper mot nedrykk, men som fortsatt har nokså trygg avstand til den viktige streken finner vi Brighton, som blir stående på 13.-plass med sine 35 poeng etter tapet i London.

På samme poengsum ligger også Huddersfield, som slo Watford 1–0 etter en sen scoring av Tom Ince. Huddersfield er nå nummer 14 på tabellen.

– En utrolig viktig seier. Vi fortjente poengene i dag. Vi tror at vi skal klare å berge plassen i Premier League nå, sa Ince etter kampen, ifølge BBC.

West Ham, som møter Stoke mandag, er nummer 15 med 34 poeng, det samme som Crystal Palace på plassen bak.

Swansea følger på 17.-plass, poenget bak de to London-lagene. Waliserne greide bare 1–1 hjemme mot Everton, men har fem poeng ned til Southampton. Kyle Naughton scoret selvmål før pause, men Jordan Ayew sørget for et viktig poeng for Swansea.

I den siste kampen lørdag ettermiddag vant Burnley 2–1 over Leicester. Chris Wood og Kevin Long scoret for hjemmelaget på Turf Moor, mens Jamie Vardy scoret Leicesters mål. De to lagene ligger på henholdsvis 7.- og 8.-plass på tabellen.

Det ser stygt ut for Southampton, Stoke og West Bromwich, som er de tre lagene under nedrykksstreken i Premier League med henholdsvis 28, 27 og 21 poeng.

