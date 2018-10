Sørloth fortviler over Premier League-tilværelsen: – Det er veldig frustrerende

Sportssjefen mener TIL kan bli et topplag i 2019: Lover avklaring med to spillere denne uka

STORO: Lars Lagerbäck har samlet sine utvalgte før de kommende landskampene mot Slovenia og Bulgaria.

Alexander Sørloth legger ikke skjul på at benketilværelsen i Crystal Palace er veldig frustrerende.

Trønderen har fått veldig sparsommelig med spilletid så langt i Premier League-sesongen. Syv innhopp har gitt 81 minutter. 22-åringen er usikker på hva som må til for å spille seg inn på laget.

– Det er det jeg sliter med å forstå jeg og. Det er en frustrerende situasjon å være i. jeg håper bare jeg får sjansen snart til å vise hvor god jeg er. For det er fryktelig vanskelig å få utrettet så mye når du bare spiller 10 minutter på slutten av kampene, sier trønderen.

Nå åpner han for klubbytte allerede i januar. Det er ikke noe fristende alternativ å bli sittende på Palace-benken frem til sommeren.

– Jeg må absolutt ta en vurdering på det. Hvis jeg står bom fast så er jeg ikke interessert i å sitte på benken så lenge. Det er det ingen tvil om. Men fotball er ferskvare, og får man sjansen og scorer et mål kan snu helt på hodet, sier Sørloth.

Konkurrenten skadet, sitter likevel på benken

Han tror at med tillit over tid så vil han også få vist at han holder nivået og hvilke kvaliteter som bor i ham. I ligacupen har han spilt to kamper. Det ga scoring i den første.

En av spisskonkurrentene, Christian Benteke slet lenge foran mål. Nå er han ute med skade. Likevel har ikke Sørloth sluppet noe særlig til. I stedet har manager Roy Hodgson foretrukket Jordan Ayew.

– Jeg trodde selv at det var naturlig at jeg steppet inn da, men så skjedde ikke det. Det var veldig frustrerende. Jeg skulle ta opp hansken og følte meg klar. Jeg var nede en liten stund, men nå har jeg ristet det av meg og er klar for dyst, sier angriperen.

Han kaller noen små innhopp her og der for en ond sirkel å være i. Som spiss trenger man gjerne noen minutter på å komme seg til målsjansene.

Det hjelper heller ikke at laget sliter med å plukke poeng. London-klubben er nummer 14 i ligaen.

– Det blir enda mer frustrerende å sitte og se på da, for man har lyst til å bidra og hjelpe til med å score noen mål. Når det ikke skjer, så er det frustrerende.

Lagerbäck advarer

Han er imidlertid ikke redd for at plassen på landslaget skal være i fare.

– Jeg tror både Lars (Lagerbäck) og «Perry» (assistenttrener Per Joar Hansen) vet hvor jeg står og hva de får fra meg.

Den svenske landslagssjefen har flere ganger snakket om viktigheten av å spille på klubblaget. Han har naturligvis fått med seg tallene til Sørloth. Lagerbäck mener at situasjonen ikke er bra.

– Den er ikke ideell. Fortsetter det slik i lang tid vil det hemme ham. På lang sikt blir det vanskeligere og vanskeligere å beholde plassen hvis det fortsetter slik.

Svensken legger til at han vet at trønderen har en veldig god treningshverdag under Hodgson.