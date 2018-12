Kings Bournemouth snudde vond trend - Sørloth kom innpå i Crystal Palace-nederlag

Saken oppdateres.

BRIGHTON - CRYSTAL PALACE 3–1 / BOURNEMOUTH - HUDDERSFIELD 2–1

Crystal Palace spilte i overtall i én time, men fikk likevel så hatten passet av et hardt kjempende Brighton tirsdag. Premier League-oppgjøret endte 3-1.

Alexander Sørloth ble byttet inn i det 58. minutt, men kunne ikke forhindre at Brighton tok sin femte seier på de åtte siste kampene. For Palace ble tirsdagens kamp et tilbakeslag etter 2-0-seieren over Burnley sist helg.

Drøyt halve første omgang var spilt da Brighton tok ledelsen tirsdag. Veteranen Glenn Murray fikk sjansen fra straffemerket etter at José Izquierdo hadde lagt James McArthur i bakken, og Murray var sikkerheten selv.

Fem minutter deretter fikk så Brighton-forsvarer Shane Duffy marsjordre etter å ha stanget til Patrick van Aanholt. Det røde kortet var det lite å si på.

I stedet for å bli presset tilbake på banen, gikk Brighton i strupen på Palace med ti mann. I bresjen gikk innbytterne. Leon Balogun hadde kun vært på banen i noen sekunder da han økte til 2-0 med sitt første spark på ballen.

Fire minutter på overtid i første omgang gjorde så en annen innbytter, Florin Andone, 3-0 etter en strålende enkeltmannsprestasjon.

Crystal Palace tente et lite håp om poeng da Luka Milivojevic satte inn 3-1 på straffespark ti minutter før slutt, men det ble med det ene målet.

Dermed er Brighton nummer ti på tabellen i Premier League. Palace har kun fem lag bak seg.

Trenden snudd for King og Bournemouth

Etter fire strake tap ble det endelig seier for Joshua King og Bournemouth i Premier League tirsdag. Huddersfield ble slått 2-1.

I sentrum av begivenhetene sto Ryan Fraser og måltyven Callum Wilson. Wilson stanget Bournemouth i ledelsen etter kun fem minutters spill. Frisparket som førte til scoringen kom fra Frasers fot. Etter halvspilt første omgang var rollene byttet om. Wilson fant Fraser med et strålende gjennomspill, og alene med keeper var lagkameraten iskald.

Nederlandske Terence Kongolo skapte så spenning med sin redusering med hodet rett før pause, men annen omgang forble målløs. Dermed kunne Joshua King og hans lagkamerater juble for tre poeng.

Den norske landslagsprofilen startet kampen i Bournemouth-angrepet, men ble byttet ut rett før slutt.

Med tirsdagens seier er Bournemouth nummer fem i Premier League etter 15 spilte kamper.

Innbytteren herjet for West Ham

Innbytter Lucas Perez scoret to ganger og ble dagens mann da West Ham slo Cardiff 3-1 i Premier League tirsdag. Perez, som ble hentet til West Ham fra Arsenal i sommer, slapp til i tirsdagens kamp da måltyven Marko Arnautovic måtte kaste inn håndkleet med skade allerede før pause.

Innbytteren var ikke sen om å takke for tilliten. Fire minutter etter hvilen sendte han hjemmelaget i ledelsen etter en lekker frispilling av lagkamerat Robert Snodgrass, og fem minutter deretter økte samme mann til 2-0.

Da hadde West Ham kampen i sin hule hånd, men hjemmefansen skulle få mer å juble for. 61 minutter var spilt da Michail Antonio stanget inn 3-0 etter et presist hjørnespark fra nevnte Snodgrass.

På tampen kranglet Jopsh Murphy inn et trøstemål for Cardiff.

Med til historien hører det også at waliserne kunne tatt ledelsen da laget fikk straffe før pause, men West Ham-keeper Lukasz Fabianski reddet forsøket fra Joe Ralls på strålende vis.

Seieren løftet West Ham til 12.-plass på tabellen. Cardiff har fire lag bak seg.

City-seier etter dramatiske sluttminutter

Manchester City måtte krige helt til siste slutt, men vant 2-1 borte mot Watford i Premier League tirsdag. Det ble spennende sluttminutter for serielederne.

Det var et noe reservepreget City som gjestet Watford i jakten på nye poeng i toppen av Premier League. Gjestene gikk til pause med en fortjent 1-0-ledelse etter mål av Leroy Sané, men Watfords sisteskanse skal ha skryt for sin prestasjon de første 45 minuttene.

Etter hvilen tok det kun fem minutter for City doblet ledelsen, denne gang ved Mahrez. Han avsluttet et flott angrep der Sané, David Silva og Gabriel Jesus var involvert. Ballen endte hos Mahrez, som sendte ballen hardt og kontant i nettmaskene.

Like før slutt, etter mye klabb og babb i feltet, kom reduseringen for hjemmelaget. Abdoulaye Doucouré fikk siste tå på ballen og kriget ballen over målstreken.

Hjemmelaget satte inn en real offensiv i sluttminuttene, og det ble meget spennende i overtiden. Men til tross for sluttspurten maktet ikke Watford å presse inn utlikningen.

Dermed vant Guardiola og Manchester City 2-1 og sikret seg nye tre poeng. Manchester City har dermed en luke på fem poeng til andreplasserte Liverpool. Sistnevnte møter Burnley onsdag.

