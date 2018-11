Sørloth kunne sikret poeng på overtid - misset på kjempesjanse mot Tottenham

Hva er grunn nok til å snu barna i bilstolen for tidlig? Vi har spurt ekspertene

Saken oppdateres.

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM 0–1

20-åringen Juan Foyth, som laget to straffer i ligadebuten forrige helg, sto for kampens eneste scoring da Tottenham slo Crystal Palace 1-0 i Premier League.

I sin andre Premier League-kamp stanget Foyth inn seiersmålet på en corner halvveis i annen omgang. Han fikk ballen etter at Harry Kane hadde raget høyest og headet ballen i låret til Luka Milivojevic.

PREMIER LEAGUE, LØRDAG: Cardiff – Brighton 2-1 (1-1) Mål: 0-1 Lewis Dunk (7), 1-1 Callum Paterson (28), 2-1 Sol Bamba (90). Rødt kort: Dale Stephens (34), Brighton. Huddersfield – West Ham 1-1 (1-0) Mål: 1-0 Alex Pritchard (6), 1-1 Felipe Anderson (74). 24.069 tilskuere. Leicester – Burnley 0-0 Newcastle – Bournemouth 2-1 (2-1) Mål: 1-0 Salomón Rondón (6), 2-0 Salomón Rondón (39), 2-1 Jefferson Lerma (45). Newcastle – Bournemouth 2-1 (2-1) Mål: 1-0 Salomón Rondón (6), 2-0 Salomón Rondón (39), 2-1 Jefferson Lerma (45). Southampton – Watford 1-1 (1-0) Mål: 1-0 Manolo Gabbiadini (20), 1-1 José Holebas (82). Mohamed Elyounoussi var ubenyttet reserve for Southampton.

Kontrasten kunne ikke vært særlig større til ligadebuten borte mot Wolverhampton sist helg. Da laget Foyth to straffespark som begge endte med scoring, men Spurs ledet fra før 3-0 og klarte å dra seieren i land.

FÅTT MED DEG DENNE? King melder forfall til landskampene - Sørloth hentes inn

Flere muligheter

Lørdag var Tottenham det beste laget i første omgang, og gjestene sto for en god mulighet etter 30 minutter da Dele Alli fikk stå alene på bakerste stolpe. Headingen havnet imidlertid meteren til side for mål.

Kort tid senere sto Spurs nok en gang for en god målsjanse. Milivojevic var uoppmerksom på midten, og Kane kunne derfor klinke til med et godt skudd fra distanse. Palace-keeper Wayne Hennessey, sto for en viktig redning og hindret gjestene i å ta ledelsen.

Like før hvilen var Tottenham igjen farlige foran mål. Serge Aurier kom seg til innlegg på høyrekanten. Ballen havnet hos Lucas Moura, som stormet inn foran mål og headet ballen like over Crystal Palace-målet fra fem meters hold. Dermed var stillingen 0-0 til pause på Selhurst Park.

Det høye tempoet uteble for begge lag på grunn av det voldsomme regnværet i London, men med flere sjanser for Tottenham var det likevel en brukbar første omgang av gjestene.

Stor Sørloth-sjanse

Etter hvilen fikk Crystal Palace servert en sjanse da Tottenhams sisteskanse feilberegnet et innlegg. Hugo Lloris slapp unna med skrekken, og Tottenham fortsatte presset fra første omgang. Etter 60 minutter var Kane nær at en heading gikk i mål, men ballen endte over tverrliggeren.

Alexander Sørloth kom inn for vertene i det 69. minutt. Utover i andre omgang satte Crystal Palace opp farten i jakten på utligningen. Vertene presset på, men Lloris i buret for Tottenham sto for flere gode redninger.

Ut i overtiden var Sørloth ekstremt nær å få sin første scoring for Crystal Palace i Premier League. Nordmannen dro seg mot venstre før han avlsuttet fra drømmeposisjon rett på keeper Lloris.

22-åringen kunne utlignet for vertene, men kampen endte 1-0 til Tottenham.

(©NTB)