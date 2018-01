Sørloth på vei til London for medisinsk sjekk - selges for over 100 millioner kroner

Supermåneformørkelse onsdag: - Månen er et par timer for tidlig ute

Etter det Adresseavisen erfarer, har 22-årige Sørloth avbrutt FC Midtjyllands treningsleir i Dubai og satt seg på flyet til London - i retning Selhurst Park.

Dette betyr at Midtjylland, som først avslo et bud med en totalramme på snaue 100 millioner kroner fra Crystal Palace, har mottatt et nytt og forbedret bud.

ALEXANDER SØRLOTH: Født: 5. desember 1995 (22 år) Posisjon: Spiss Høyde: 194 cm Klubb: FC Midtjylland Fra: Strindheim Tidligere klubber: Rosenborg, Bodø/Glimt, FC Groningen Landskamper/mål: 12/1 Aktuell: En overgang til Crystal Palace skal etter det Adresseavisen erfarer være nært forestående.

Og akseptert.

Sørloth har herjet i den danske superligaen denne sesongen, og scoret 15 mål totalt. Nå er altså den danske serielederen på treningsleir i Dubai i vinterpausen, som har serieoppstart igjen 9. februar.

I kontakt med Sørloth

Det var danske BT som mandag kveld omtalte at Midtjylland hadde takket nei til Crystal Palace-budet med en totalramme på 96 millioner.

Nå kan altså Adresseavisen avsløre at Sørloth likevel er på vei vestover i fly, og at partene dermed ser ut til å bli enige.

Adresseavisen var i kontakt med Sørloth selv tirsdag formiddag. Den gang svarte han høflig at han ikke hadde noen kommentarer rundt noe som helst for øyeblikket.

Palace er i øyeblikket nummer 12 i Premier League. Klubben trenes av Roy Hogdson - som tidligere har vært manager for lag som England, Liverpool, Fulham, West Brom, Inter, FC København og Viking.

22-åring fra Strindheim

Det er «deadline day» i England i dag, hvilket betyr at Palace ikke kunne ha ventet til i kveld med å by for siste gang.

For at denne handelen skal bli noe av, må Sørloth være i London på grunn av medisinske tester og annet papirarbeid. Dette pleier man å rekke på «deadline day», men det tar samtidig tar noen timer.

Nå ser altså alt ut til at Hodgson får sin nye spiss: En 22-årig landslagsspiss fra Strindheim.

Verdt over 100 millioner kroner.