Sørloth på vei til Premier League: – Summen i seg selv er galskap, men det er ikke hans feil

Supermåneformørkelse onsdag: - Månen er et par timer for tidlig ute

Avis: Zlatan er klar for klubb i USA

Sørloth på vei til London for medisinsk sjekk - selges for over 100 millioner kroner

Bilen skaper skille mellom by og land

DIREKTE: Arsenal punger ut 600 millioner kroner for målmaskin

Stor oversikt: Her er de bekreftede overgangene

Deadline day: Her trener Bendtner som normalt på Gran Canaria

Opprydningen i gang etter at steinblokker raste over vei i Rogaland

May håper på «gylne tider» med Kina etter brexit

Saken oppdateres.

Landslagsspiss Alexander Sørloth har storspilt for FC Midtjylland etter overgangen fra nederlandske Groningen i fjor sommer.

Ti scoringer og sju målgivende pasninger har det blitt for 22-åringen, som kostet danskene fem millioner kroner i overgangssum.

Nå ser det ut til at Midtjylland vil selge videre med en meget solid fortjeneste. Crystal Palace skal være villig til å betale over 100 millioner kroner for spissen. Dersom overgangen går gjennom, vil Sørloth bli den nest dyreste norske spilleren noensinne.

Tore-André Flo har rekorden. Han ble solgt fra Chelsea til skotske Rangers for 161 millioner kroner i 2000.

– Passer godt inn i spillestilen

Det engelske overgangsvinduet stenger onsdag. Ifølge Adresseavisen dro Sørloth til England onsdag morgen. Det betyr at Midtjylland, som først avslo et bud med en totalramme på snaue 100 millioner kroner fra Crystal Palace, har mottatt et nytt og forbedret bud.

– Summen i seg selv er galskap, men det er ikke hans feil, sier tidligere Premier League-proff Erik Nevland.

40-åringen spilte under Crystal Palace-manager Roy Hodgson da han var i Fulham fra 2008–2010.

– Sørloth er en spiller med et stort potensial, og han passer godt inn i Hodgson sin spillestil, og måten han spiller fotball på. Jeg tror det kan bli bra, sier Nevland, og understreker at Midtjylland har gjort en meget god investering i Sørloth.

– Jeg håper Groningen sikret seg noen prosenter i videresalg, sier Nevland og ler.

– Hodgson vet hva han får

Han klarer ikke helt å ta inn over seg pengebruken i engelsk fotball, og Premier League spesielt.

– Det har tatt litt av, og jeg synes det mister litt sjarmen når det er snakk om sånne summer. En middelmådig spiller koster 200 millioner kroner, men det er realiteten. Det er akkurat som om de holder på med falske penger, og det er umulig å sette seg inn i, sier Nevland.

Crystal Palace spiller en klassisk 4–4–2 under Hodgson, som er veldig opptatt av detaljer og mønster.

– Det er lite som er overlatt til tilfeldighetene. Det som er fint, er at dersom du gjør ditt beste, viser vilje og lyst til å bidra, så er han fair. Det er veldig greit når du kommer til en så pass stor klubb. Det er bare å gi gass, så får du en sjanse. Dersom du syter og klager, så ligger du dårlig an, forklarer Nevland.

Han tror Sørloth vil finne seg godt til rette, om overgangen går gjennom.

– Jeg tror ikke det er noen fare. Det er litt derfor de går for den typen også. Hodgson vet hva han får. Sørloth er en seriøs gutt, som har lyst til å være med og bidra, sier Nevland.

– Kjøpende klubb er desperat

TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre reagerer også på pengebeløpet det er snakk om for Sørloth.

– Det er jo vanvittige summer. Nå har det gått så langt at man bare noterer seg summen, og slutter å reflektere over det. Det er galimatias de summene som opereres med, sier Myhre.

Han understreker at det er kjempebutikk for Midtjylland.

– Det er en veldig god mulighet for mindre klubber å gjøre god butikk, så lenge du får solgt spillerne dine til Premier League. På slutten av et overgangsvindu er det også selgers marked, og da blir prisene deretter. Klubber er midt i sesong, og kjøpende klubb er desperat, sier Myhre.

– Hvordan tror du Sørloth vil klare seg i Premier League?

– Det skal bli spennende å se. Dersom du skal spille spiss i Premier League, så må du enten være ekstremt bevegelig, eller stor og sterk, slik at du står imot det tøffe duellspillet som er der. Fysikken har Sørloth. Utfordringen blir å beherske tempoet. Det er mye høyere i Premier League enn det han er vant til. Vi må gi ham tid, sier Myhre.

Spiller med to spisser

Crystal Palace ligger på 12. plass i Premier League, og spilte 1–1 borte mot West Ham i sin forrige kamp.

– Det er en fin klubb å komme til. Palace har en gjeng med ganske mange gode offensive spillere. Laget har også en manager som stort sett ønsker å spille med to spisser, og da kan det bli lettere å få en plass på laget. Det skal bli spennende å følge Sørloth, og det er alltid kjempegøy med nordmenn som klarer å ta steget til Premier League, sier Myhre.

Per nå er det bare Joshua King (Bournemouth) som spiller regelmessig, selv om nordmannen har slitt litt med skade denne sesongen.

– Norske spillere har slitt med å etablere seg, fordi nivået er så høyt som det er nå. Men Sørloth har absolutt en god mulighet, sier Myhre.