Sørloth scoret da Trabzonspor rotet bort nye poeng

Her kan 315 studenter flytte inn i august

Hun er ikke spesielt imponert over Jo Nesbø

Kotengs beste kjøp ble et mareritt for trøndersk trav

Hun var «beviset på at det norske samfunnet går i oppløsning»: – Du kan ikke bli likt av alle, da kan du ikke ha en sånn jobb

Mange vet ikke om den, men forskning viser at den er et trygt alternativ

Direktøren med to millioner i inntekt bidrar med fem ganger så mye CO2 som hjelpepleieren med 400 000

Lenge etter at publikum hadde dratt hjem, ble Start-stopperen stående i regnet: – Det er bare helt tomt

Vikings marerittstart fortsetter - tapte for tredje gang: - Surt og bittert

Viking-børsen: Austbø best da Viking tapte igjen

Saken oppdateres.

Sørloth gikk målløs av banen i de to første seriekampene etter at den tyrkiske superligaen ble gjenopptatt, men lørdag var han tilbake på scoringslista.

Den norske landslagsspissen brukte bare tre minutter på å sende hjemmelaget i ledelsen mot tabelljumbo Ankaragücü. En våken Sørloth hamret ballen i mål på volley da sjansen bød seg foran gjestenes mål.

Nettkjenningen var trønderens 20. i ligaen denne sesongen. Med til historien hører det også at Sørloth scoret to ganger da Trabzonspor nylig sikret seg plass i cupfinalen.

Tapte poeng igjen

Da så Trabzonspor ut til å være på vei mot en forventet og viktig seier, men 2-0-målet kom aldri. I stedet utlignet Gerson Rodrigues for nedrykkstruede Ankaragücü etter 63 minutters spill.

Samme Rodrigues havnet igjen i fokus da han i annen halvdel av omgangen pådro seg to gule kort med ti minutters mellomrom og ble utvist.

1–1 betyr at Trabzonspor ga bort poeng i gullstriden for annen kamp på rad. I forrige serierunde måtte Sørloth og lagkameratene nøye seg med 2–2 mot Alanyaspor.

Serieleder Istanbul Basaksehir, med Fredrik Gulbrandsen på laget, har nå ett poengs forsprang på Trabzonspor på tabelltoppen. I tillegg har Basaksehir én kamp til gode. Med seier mot Galatasaray søndag øker avstanden til fire poeng.

Tripic med fra start

Fem kamper gjenstår å spille etter helgens runde.

For Ankaragücü var lørdagens poeng meget viktig. Klubben klatret til neste sisteplass på tabellen og har kun tre poeng opp på trygg grunn.

Zlatko Tripic fikk sjansen fra start da hans Göztepe spilte 3–3 mot Alanyaspor på hjemmebane. 27-åringen ble byttet ut etter 69 minutters spill.

Tidligere Newcastle-spiss Papiss Cisse scoret to ganger for Alanyaspor og ble kampens store spiller. Han følger nærmest Sørloth i kampen for å bli toppscorer i Tyrkia denne sesongen. Cisse står med 18 fulltreffere og nærmer seg trønderen.