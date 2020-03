Sørloth tilbake etter skade – poengdeling i toppkamp

- Jeg synes det er hårreisende at folk i karantene oppsøker et kjøpesenter fullt av folk

Saken oppdateres.

Trabzonspor – Istanbul Basaksehir 1–1

Foran tomme tribuner i Trabzon klarte ingen av topplagene å skille seg ut. Uavgjortresultatet gjør at begge lag står med 53 poeng etter å ha spilt 26 kamper.

Bak følger Martin Linnes og hans Galatasaray, som kan komme opp på 52 poeng om det blir seier i rivaloppgjøret mot Besiktas senere søndag.

Sørloth klarte ikke å score i sin fjerde ligakamp på rad, men Gulbrandsen var involvert da Basaksehir tok ledelsen etter 56 minutter.

Gulbrandsen bidro

Den tidligere Molde-spilleren slo en tversoverpasning til kantspilleren Edin Visca, som slo ballen lavt inn i feltet. Der kom den tidligere Premier League-spissen Demba Ba og satte ballen i mål.

Like etter var det en ny Premier League-kjenning fra Basaksehir som kom på scoringslisten, men da gikk ballen i eget nett.

José Sosa slo inn en flott corner med sin presise dødballfot, og i feltet var Martin Skrtel klønete og uheldig da han headet ballen i mål bak sin egen keeper.

Fortsatt spenning

Selvmålet til den tidligere Liverpool-stopperen ble kampens siste scoring og gjør at spenningen lever i den tyrkiske superligaen. Ligaen er en av få som fortsatt pågår, ettersom Tyrkia ikke har mange tilfeller av koronasmitte så langt.

Alexander Sørloth holdt seg til hodet etter en duell som gjorde at kampen ble stoppet etter 87 minutter, men fullførte søndagens kamp.

Sørloth var tilbake i startoppstillingen etter å ha blitt byttet ut etter 39 minutter da Trabzonspor slo Yeni Malatyaspor 3–1 på bortebane onsdag.

Klubblegen bekreftet før søndagens toppoppgjør at den norske landslagsspissen har vært gjennom en MR-undersøkelse, og at man på bakgrunn av den har konkludert med at det ikke er noe i veien for at Sørloth skulle spille.

Spissen er stadig toppscorer i den tyrkiske superligaen med sine 19 ligamål. Demba Bas tidligere spisspartner Papiss Cissé har nest flest mål med 16.

Fredrik Gulbrandsen fikk 81 minutter før han ble byttet ut søndag.