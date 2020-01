Sørloth: – Jeg vil være her så lenge jeg kan

UP-sjefen har en teori om hvorfor så mange ble tatt her

I årets juleselskaper gikk klimapraten med slekt og venner. Mye tyder på at vi ikke vil redusere vår levestandard frivillig

To beboere til St. Olavs hospital etter boligbrann

50-60 meter med autovern langs E6 fikk skader - mistenker at sjåføren sovnet

Noen jubler over «all inclusive», mens andre er bekymret for klasseskiller

La ned dyrehage i Östersund. Søkte nytt hjem for 700 dyr

Bekreftet: Tripic har signert for tyrkisk toppklubb

Solskjær kan juble etter viktig cuptriumf, men her er synet som bekymrer United-fansen før møtet med erkerivalen

Tripic klar for ny klubb – her er kapteinens beskjed til Viking-fansen

Bjørlo klar for 1.-divisjonsklubb

Saken oppdateres.

24-åringen ble utlånt fra Crystal Palace til den tyrkiske toppklubben i fjor sommer. Avtalen strekker seg fram til sommeren 2021. Det har gitt karrieren et solid løft.

15 mål totalt, 11 av dem i serien, er fasiten så langt denne sesongen. Det gjør nordmannen til toppscorer i den tyrkiske superligaen etter 17 serieomganger.

I et stort intervju med den tyrkiske avisen Karadeniz Gazete er brennhete Sørloth klar på at fotballivet smiler til om dagen. Statusen som Tyrkia-proff vil han mer enn gjerne beholde også etter at låneavtalen med Trabzonspor utløper.

– Jeg er glad for å være her og å være en del av dette laget nå. Jeg trives både med lagkameratene og trenerne mine. Så hvis jeg har muligheten til å være her i framtiden, vil jeg gjerne det, sier landslagsspissen i intervjuet – og legger til:

– Jeg vil være her så lenge jeg kan. Jeg trives godt med menneskene her, og folk behandler meg veldig pent.

Sturridge-samarbeid

Sørloth scoret mål allerede fra første kamp i Trabzonspor og har siden fått mye tillit i den tyrkiske storklubben. Sammen med den tidligere Premier League-profilen Daniel Sturridge har han skapt mye trøbbel for forsvarerne i superligaen.

– Sturridge er en fantastisk fotballspiller med en utrolig venstrefot. Jeg føler at hver gang han får ballen og snur ansiktet mot mål, gir han meg ballen hvis han ser meg, sier Sørloth om lagkompisen.

Trabzonspor er nummer tre på tabellen i Tyrkia når sesongen er nøyaktig halvspilt. Opp til ligaleder Sivasspor skiller det ikke mer enn fem poeng. Andreplasserte Istanbul Basaksehir er poenget foran Sørloth Trabzonspor.

Trønderen ser muligheter for at klubben kan ligamester for første gang siden 1983/84-sesongen.

– Vi har et sterkt lag og er i en god posisjon akkurat nå. Så jeg tror vi har en veldig god sjanse, sier han.

Trabzonspor har seks ligatitler blant klubbens meritter. De fleste av triumfene kom på 70-tallet.

Skryter av Trondsen

Ifølge tyrkiske medier jobbes det Trabzonspor-ledelsens side med å forsterke spillerstallen mens overgangsvinduet er åpent. Nylig skrev storavisen Hurriyet at Rosenborg-spiller Anders Trondsen skal være på klubbens ønskeliste.

I intervjuet med Karadeniz Gazete setter Alexander Sørloth ord på landsmannen Trondsens kvaliteter på banen.

– Trondsen kan spille på mange posisjoner på midtbanen. Han er en veldig god spiller. Han har en god venstrefot, sier måltyven.

Sørloth har ikke bare levert for Trabzonspor den siste tiden. Også for landslaget scoret han nærmest på bestilling i fjor høst. Fire mål på de tre siste kampene er fasiten.

Dermed kan trønderen fort bli en meget viktig brikke når Lars Lagerbäcks menn skal jakte EM-billett i mars.