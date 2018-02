Sørloth viste muskler: – Det der ser man ikke ofte i Premier League

Saken oppdateres.

CRYSTAL PALACE – TOTTENHAM 0–1

Crystal Palace var på god vei mot et særdeles viktig poeng i bunnstriden, men med et par minutter igjen å spille dukket Harry Kane opp. Han sikret en høyst fortjent Tottenham-seier, selv om den satt fryktelig langt inne.

– Jeg trodde ikke at det skulle bli vår dag, for vi misbrukte en del sjanser. Men vi fortsatte å kjempe og fikk til slutt belønning, sier Kane til BBC.

Tottenham var soleklare favoritter i London-derbyet, og innledningen kunne tyde på at dette skulle bli tøft for Alexander Sørloth og Palace.

Først ble Tottenham trolig snytt for et straffespark da Ben Davies ble feid ned av Palace-keeper Wayne Hennessey. Minutter senere fikk Harry Kane stå alene med keeper på fem meters hold, men Hennessey fikk avverget.

Halvtimen var spilt da dommer Kevin Friend pekte på straffemerket da Kane ble lagt ned i feltet, men linjedommeren hadde vært oppe med flagget på grunn av offside. Det var korrekt.

Tottenham eide ballen 75 prosent av tiden, men skapte uvanlig lite og savnet tydeligvis ballfordeleren Jan Vertonghen i forsvaret. Det var mye pasningsfeil og rot, og ved pause sto det 0–0.

– Viser hvor sterk han er

Hva så med Alexander Sørloth? Det ble mye defensiv jobbing for spissen, og trønderen utmerket seg med en råsterk duell med Tottenhams gigant Mousa Dembélé der Sørloth gikk seirende ut.

– At Dembele slås i slike dueller er ikke noe man ofte ser i Premier League, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

– Sørloth viser hvor sterk han er når han knuser Dembele på den måten. Ni av ti ganger vinner Dembele slike dueller, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

Ny Kane-miss

Tottenham forsøkte å skru opp tempoet i starten av 2. omgang. 54 minutter var spilt da Kane igjen fikk stå mutters alene i feltet, men avslutningen ble verken fugl eller fisk. Kane så ut til å vurdere heading, men endte med å skyte utenfor.

Kane fortvilte, mens Palace-fansen hånflirte.

For Tottenham sin del ville ett poeng være et nederlag. Kun seier var godt nok i kampen om topplasseringene i Premier League. Mange trodde nok at Ben Davies hadde gitt gjestene ledelsen etter 72 minutter, men keeper Hennessey var helt nede ved stolpen og fikk dyttet ballen til corner.

Slag i trynet for Palace

Dette så ikke ut til å være Tottenhams dag. 83 minutter var spilt da Serge Aurier bare skulle bredside ballen i mål fra tre meter, men han klønet det til og Palace kunne klarere.

Spurs produserte sjanse på sjanse, men ballen ville bare ikke inn. Men så, etter 88 minutter, fikk gjestene corner. Harry Kane fikk stå på bakerste stolpe og heade inn 1–0.

– Fullt fortjent. Vi dominerte kampen fullstendig, sier Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

Det var et tøft slag for Palace, som er like over nedrykksstreken. Tottenham på sin side vant fortjent og har kontakt med lagene foran.

– Vi er veldig skuffet, det er ikke mer å si, sier Crystal Palace-forsvarer Patrick van Aanholt.

– Vi har trent hele uken for denne kampen, og vi forsvarte oss godt som et lag, Men nå må vi bare se fremover mot neste kamp.