Sørloth vraket: Her er den norske landslagstroppen

Saken oppdateres.

Tirsdag offentliggjorde landslagssjef Lars Lagerbäck troppen som skal møte Slovenia og Kypros i Nations League 16. og 19. november.

Han håper på at 2018 får en god avslutning for landslaget.

– Det har vært et fantastisk 2018. Om vi klarer å avslutte med to seire, må vi bare bukke for den innsatsen de har gjort. Det er ikke bare at vi har fått gode resultater, men vi har også styrt kampene, sa Lagerbäck.

Bournemouth-spiss Joshua King har slitt med skade den siste tiden, og spilte ikke helgens kamp mot gamleklubben Manchester United. Han er likevel tatt ut i troppen, selv om det er usikkert om han blir klar for spill. Lagerbäck innrømmer at spissen er et lite spørsmålstegn for kampene.

Spissen har stått over de siste tre kampene på klubblaget, men kjemper for å bli klar til Newcastle-kampen til helgen.

– Det er et lite spørsmålstegn ved Josh. Jeg har vært i kontakt med ham, og han håper og tror selv at han kommer i gang denne uken. Så får vi se hvordan det utvikler seg, sa Lagerbäck.

Sørloth vrakes

Det er ikke Crystal Palace-spiss Alexander Sørloth, som blir erstattet av Ola Kamara. Sørloth har fått lite spilletid for Palace denne sesongen.

– Alex har hatt det litt tøft i klubblaget. Ola har gjort det bra, og dessuten ønsker vi en spiss som er litt lik Josh. At det er et lite spørsmålstegn rundt ham, er en ekstra grunn til å velge Ola, sa Lagerbäck.

29-åringen skal forsøke å komme til Europa tidlig for å komme inn i europeisk døgnrytme.

Siden forrige landslagstropp er Birger Meling, Tore Reginiussen og Kristoffer Ajer tilbake. Sander Berge måtte reise hjem fra forrige landslagssamling, men er friskmeldt før november-kampene.

Dette er troppen til kampene:

Keepere: Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Ørjan Nyland (Aston Villa), Sten Grytebust (OB).

Forsvarsspillere: Omar Elabdellaoui(Olympiakos), Haitam Aleesami (Palermo), Tore Reginiussen(Rosenborg), Birger Solberg Meling(Rosenborg), Håvard Nordtveit(Hoffenheim), Jonas Svensson(AZ Alkmaar), Martin Linnes(Galatasaray), Kristoffer Ajer(Celtic), Sigurd Rosted(Gent).

Midtbanespillere: Sander Berge (Genk) , Iver Fossum(Hannover), Mohamed Elyounoussi(Southampton), Markus Henriksen(Hull), Stefan Johansen(Fulham), Ole Kristian Selnæs (St. Etienne), Martin Ødegaard (Vitesse).

Angrep: Tarik Elyounoussi (AIK), Bjørn Maars Johnsen(AZ Alkmaar), Joshua King(Bournemouth), Ola Kamara(LA Galaxy).

Kjemper om gruppeseier

Norge kjemper om seieren i gruppen sin etter tre seire og et tap så langt. De leder gruppen etter fire kamper, med et måls bedre målforskjell enn Bulgaria. Vinner de gruppen etter de siste to kampene, kan de være med å kjempe om EM-billetten med de tre andre gruppevinnerne i liga C.

Norge vant forrige kamp 1–0 mot Bulgaria på Ullevaal. Begge de siste kampene spilles på bortebane.