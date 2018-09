Sørloths lagkamerat ble truffet av flaske

Saken oppdateres.

Crystal Palace – Newcastle 0–0

Crystal Palace-backen Aaron Wan-Bissaka ble truffet av en flaske kastet fra Newcastle-tilhengernes tribuneseksjon i den målløse Premier League-kampen lørdag.

Alexander Sørloth kom inn som innbytter, men heller ikke trønderen klarte å finne nettmaskene da Crystal Palace misbrukte flere store sjanser i 0-0-kampen mot de fortsatt seiersløse gjestene fra nordøst.

Newcastles upopulære klubbeier Mike Ashley viste seg på tribunen under en kamp for første gang siden mai 2017, og lagets tilhengere rettet nidrop mot ham gjennom hele kampen, med krav om at han må trekke seg ut av klubben.

Spilte videre

En Newcastle-tilhenger kastet også en flaske som traff Wan-Bissaka. Høyrebacken var en av banens toneangivende spillere og herjet på høyrekanten. Han lot ikke til å bli skadet av flasken og spilte videre.

Første omgang var et typisk engelsk oppgjør med drøssevis av dødballer og mange tøffe dueller, men null mål.

Alexander Sørloth fikk med seg de siste drøye 20 minuttene. Han erstattet Jordan Ayew i Crystal Palace-angrepet. Det var ikke så veldig mye trønderen fikk vist seg frem i lagets gode sluttspurt.

Sløste

To av hans lagkamerater markerte seg derimot mer, men uten å score det forløsende målet. Mamadou Sakho hadde en stor mulighet åtte minutter før slutt. Den franske stopperen bommet på blank goal ved bakre stolpe etter innlegget fra Andros Townsend.

Like før ordinær tid var ute var det Wilfried Zahas tur til å bomme. I nærmest samme posisjon som Sakho slo han ballen svakt utenfor mål. Det er nærmest utrolig at Palace ikke klarte å score på sine gode muligheter i annen omgang.

Med det ene poeng avanserte Crystal Palace en plassering fra 12.- til 11.-plass. For Newcastle var det sesongens annen uavgjort ved siden av fire tap.

