Spania-sjefen har ingen «plan Ødegaard»

Langrenn strammer inn reglene for testing: – Vi må jobbe smartere

Snart er det slutt for 3G-nettet i Trondheim

Lærlingene er nysgjerrige, motiverte og glade for å ha fått en mulighet

Brit (64) vant over kreften. Nå er det løping med familien som holder henne i gang

Liverpool-talent straffes for video i sosiale medier

Sandviken starter gatelag for kvinner

Bohinen reddet poeng for Norge U21: – Utrolig at vi ikke vinner

Liverpool-talent straffes for video i sosiale medier

Saken oppdateres.

Pressekonferanserommet på Ullevaal stadion var fylt til randen av journalister. Over et tredvetalls spanske journalister har tatt turen til Norges hovedstad før EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Spania.

Fredag kveld ble naturlig nok Martin Ødegaard, som sist uke ble kåret til månedens spiller i Spania for september, et tema.

Flere av de fremmøtte spanske journalistene lurte på hvordan Morenos Spania ville opptre mot et norsk lag som, ifølge dem, ville angripe mer enn da lagene møttes sist.

Hovedårsaken: Martin Ødegaard.

– Norge har flere gode spillere

– Spillere utvikler seg. Om Martin spiller her eller der er ikke avgjørende for Spania, sa en rolig Moreno.

Derfor svarte den spanske landslagssjefen avkreftende på om laget har noen plan for hvordan de skal stoppe ballkunstneren fra Drammen.

– Dette er et lagspill, ikke for enkeltspillere. Det finnes flere gode spillere på Norge. King og Johansen, for å nevne noen, sa han.

Tidligere fredag uttalte Joshua King at både han og Martin Ødegaard var gode nok for det spanske landslaget. Da Moreno fikk spørsmål om dette, pustet han tungt ut.

– Med full respekt til både Martin Ødegaard og Joshua King, mine egne spillere er klart mest skikket til å få en plass i min tropp. At de har spilt bra i det siste hjelper ikke på det.

Spanias herrelandslag i fotball Trener: Robert Moreno. Kaptein: Sergio Ramos, 167 kamper (21 mål). Verdensranking: Nummer syv. Meritter: Vant VM i 2010. Har vunnet EM i 1964, 2008 og 2012. Aktuell: Møter Norge i EM-kvalifisering på Ullevaal lørdag.

Tror ikke Norge overrasker

Moreno tror ikke at Norge kommer til å kunne overraske det spanske mannskapet nevneverdig i lørdagens kamp.

– Så lenge vi har ballen blir ikke det noen overraskelse. Om det kommer må vi ta det der og da.

Den spanske landslagssjefen har tatt med seg et slagkraftig mannskap til Norge, og presiserte at han har mange navn å velge mellom i førsteelleveren i kveld.