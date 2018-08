Spilleren ble frifunnet, men Molde sitter igjen med et dilemma

Solgte 40 000 halvlitere og mat for over to mill.

Saken oppdateres.

Mandag ble det avsagt dom i saken med Molde-spilleren som er tiltalt for sovevoldtekt. Spilleren ble frifunnet i Romsdal tingrett, siden flertallet av dommerne fant rimelig tvil om skyldspørsmålet.

Fagdommeren og de to meddommerne var imidlertid enige i at voldtekten med «stor sannsynlighet» skjedde. Derfor ble mannen dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisning til den fornærmede kvinnen.

Påtalemyndigheten har allerede varslet at de vil anke saken til lagmannsretten.

Hittil har Molde latt være å suspendere spilleren. Men kommer det til å endre seg nå?

I en pressemelding tirsdag varslet Molde FK at de ville «bruke den tiden som er nødvendig for å vurdere mulige utfall».

– Å skulle gripe inn og nekte spilleren å gjøre jobben sin, er en veldig vanskelig vurdering. Det bør man ha veldig gode grunner for å gjøre, sier jusprofessor ved Universitetet i Bergen Hans Fredrik Marthinussen.

FIKK DU MED DEG FEIDEN MELLOM AAFK OG RIISE-FAMILIEN? LES MER HER: - Forsoningsarbeidet kan være forgjeves.

– Mange undrer seg, men det er logisk

Bevisbyrden er tyngre i straffesaker. Det er grunnen til at Molde-spilleren er frifunnet, men likevel må betale oppreisning til kvinnen.

Advokat Sjak R. Haaheim minner om at man må skille mellom straffesaken og erstatningssaken.

– Mange undrer seg over det, men det er helt logisk. Det er to forskjellige saker, to forskjellige parter og to forskjellige beviskrav - som behandles i samme sak, sier Haaheim, som sitter i Advokatforeningens faste utvalg for bistandsadvokater.

Haaheim vil ikke svare på om Molde FK bør suspendere spilleren etter tingrettsdommen. Men han sier på generelt grunnlag:

– Det Molde må ta stilling til, er om en person som med sannsynlighetsovervekt har begått en erstatningsbetinget handling skal få spille fotball.

VIL DU VITE MER OM SPILLERENS FORKLARING? Les mer her.

Forsvarte Moldes omstridte valg

Nettopp den problemstillingen har vært høyaktuell denne fotballsesongen. Da spilleren ble tiltalt for sovevoldtekt i mars, valgte Molde FK ikke å suspendere ham.

Det har stormet rundt Moldes valg. Blant andre har rivaliserende lags supportere. Blant dem som støttet Molde i vurderingen den gangen, er professor ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen.

– I Norge ønsker vi stort sett å vente med konsekvenser til folk er dømt i en sak. Folk er uskyldige til det motsatte er bevist. Ofte er dessuten bevissituasjonen uklar før rettssaken, sier Marthiniussen, før han legger til:

– Suspensjon bør man bare bruke der det er helt nødvendig. Hvis det er en sykepleier som ruser seg og skader pasienter, er det helt nødvendig. Da må man gripe inn for ikke å skade noen. I Molde-saken gjør det veldig liten skade å la han spille fotball. Derfor mener jeg det var helt riktig av Molde ikke å gi etter og suspendere spilleren.

Mener Molde har større handlingsrom

Selv om spilleren ble dømt til å betale erstatning, har ikke Molde nødvendigvis en helt ny situasjon å forholde seg til, ifølge advokat Haaheim.

– Idet påtalemyndigheten anker, er spilleren fortsatt tiltalt. Sånn sett har ikke saken forandret seg, sier Haaheim.

Det kan imidlertid finnes større handlingsrom for Molde FK overfor spilleren, mener UiB-professor Hans Fredrik Marthinussen. Da tenker han først og fremst på ett hypotetisk scenario: At Molde suspenderer spilleren, og at han svarer med å gå rettens vei.

Fikk du med deg denne saken? Omstridte, søkkrike menn styrer Premier League. Disse supporterne vet hvordan alt plutselig kan rakne.

– I en arbeidsrettssak ligger ikke strafferettslige krav til grunn. At spilleren blir dømt til å betale erstatning, kan brukes som bevis i en arbeidsrettssak, sier Marthiniussen, før han legger til:

– Derfor kunne det vært grunnlag for å vurdere situasjonen annerledes etter avgjørelsen i tingretten.

– Mener du Molde bør suspendere spilleren nå?

– Jeg kjenner ikke driften av en fotballklubb i detalj. En domstol har konkludert med at det er sannsynlig overvekt for at spilleren har begått et overgrep. Det må klubben ta på alvor. Umiddelbart tenker jeg at det ville vært en noe inngripende reaksjon å suspendere ham.

Skal behandle saken

Hendelsen skjedde på et nachspiel hjemme hos spilleren i mai 2017. Dommerne i tingretten var enige om at den tiltalte Molde-spilleren og fornærmede hadde samleie. Partene strides imidlertid hvorvidt det var frivillig.

Hverken Molde-kaptein Ruben Gabrielsen eller trener Ole Gunnar Solskjær ønsket å snakke om dommen mandag.

I stedet har klubben bestemt at kun direktør Øystein Neerland skal kommentere saken.

– Vil dere vurdere suspensjonsspørsmålet på nytt nå som saken har vært oppe i tingretten?

– Jeg viser til pressemeldingen der vi sier at vi ønsker å bruke tid til å gå gjennom saken. Vi tar den tiden vi trenger og vil komme med uttalelser når vi har behandlet saken, svarer Neerland i en tekstmelding tirsdag formiddag.