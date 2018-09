Spillerne truet med streik for å slippe USA-tur. Nå har Barcelona-stjernene snudd

Her er ti triks du bør kunne for å avsløre om motparten er ærlig

Saken oppdateres.

I midten av august møttes spillere fra alle La Liga-klubbene til krisemøte i Madrid, hvor de blant annet diskuterte ligaens omfattende samarbeidsavtale med den amerikanske mediegiganten Relevent.

Avtalen går over 15 år, og inneholder blant annet et punkt som sier at Én av kampene gjennom sesongen skal spilles i USA. Spillerne protesterte og truet med at de skulle streike dersom planene ble gjennomført.

Har sagt ja

I ettertid er det blitt kjent at det er lokaloppgjøret mellom Girona og Barcelona som er tenkt flyttet over Atlanteren. Og ifølge Barcelonas talsmann Josep Vives har spillerne nå endret mening, og gitt grønt lys til å spille kampen. Det skriver den spanske avisen AS.

– Jeg tror spillerne skjønner klubbens synspunkter. De forstår at det er nødvendig for Barcelona og La Liga. I dag spiller vi ikke bare på Camp Nou, men på en global arena, sier Vives.

Han sier at klubben satte seg ned med spillerne for å forklare situasjonen, og at spillerne er blitt tatt med på råd.

Men selv om Barcelona har sagt at de kan spille i USA, er det fortsatt en del humper som må passeres før kampen kan spilles. Kampflyttingen må fortsatt godkjennes av Spanias fotballforbund, det amerikanske fotballforbundet, UEFA og Concacaf, fotballforbundet i Nord-, Sentral-Amerika og Karibia.

– Vi er optimistiske, men hvordan det til slutt ender er en annen ting, sier Vives.

Også politikk kan komme i veien for kampen. Ifølge Marca ble det onsdag holdt et møte mellom den spanske statsministeren Pedro Sanchez, FIFA-president Gianni Infantino og sjefen i det spanske fotballforbundet, Luis Rubiales. Ifølge avisen er spanske myndigheter bekymret over publisiteten det vil gi til den katalanske frigjøringskampen dersom to lag fra den omstridte regionen kommer til USA.

FIFA skal også være bekymret over at forretningen er satt foran fotballen.

Får gratis fly til USA

Kampen mellom de to katalanske lagene skulle egentlig blitt spilt på Estadi Montilivi, men er planlagt flyttet til Miami Hard Rock Stadium i slutten av januar.

Gironas hjemmebane tar rundt 13.000 tilskuere, mens stadion i Miami tar i underkant av 65.000.

Girona har allerede tilbudt 1500 av sesongkortinnehaverne gratis fly til USA for å se «hjemmekampen». I tillegg har de fått 5000 billetter til returoppgjøret mot Barcelona på Camp Nou. De er også gitt et avslag på 20 prosent av sesongkortprisen.