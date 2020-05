Spillet rundt RBKs nye profil: Molde meldte seg på i siste liten

Slo prisrekorden i borettslag med to millioner

– De politikerne som ikke stiller opp for næringen nå, setter tusenvis av arbeidsplasser i spill

Mads Hansen blir ny programleder for «Farmen»: - De som forventer en Gaute 2.0 blir nok skuffet

Ny Ellling-roman mest for spesielt interesserte 4

Skjelbred kan bli klar for RBK i juni

– Vi kan ikke forstå hvorfor de skal brenne farlig avfall midt i et boligområde

Planlegger ny Lisbeth Salander-serie for Netflix-konkurrent

Celine regnes som tapt for Fløya – en av disse kan erstatte storscoreren

Vikings treningsbørs: De Souza sto for dagens høydepunkt

Skjelbred kan bli klar for RBK i juni

– Vi kan ikke forstå hvorfor de skal brenne farlig avfall midt i et boligområde

Saken oppdateres.

Han har aldri fått noe tilbud fra Brann, selv om han er vokst opp «et kvarter» utenfor Bergen.

For ett og et halvt år siden, etter herjinger for Sarpsborg i Europaligaen, gikk ryktene om Leicester og andre Premier League-klubber.

4. desember 2019 signerte imidlertid Kristoffer Zachariassen for RBK, etter at Molde hadde meldte seg på i siste liten.

I denne ukes Rasmus&Saga forteller indreløperen om interessen fra Romsdal, og hva han tenkte da han satt i bilen fra Værnes i retning Lerkendal og medisinsk test.

Slik lytter du

Rasmus&Saga hører du enten ved å trykke på bildet øverst i saken, eller akkurat her.

Du finner også Rasmus&Saga i iTunes, Acast og Spotify.

Forren og kapteinsvalg

I en podcast som i hovedsak tar for seg Adressas forventede RBK-ellever, er vi også innom en rekke andre temaer: Vi snakker om utleide Besim Serbecic, og om Tim Prica. Vi diskuterer spillestil, og er innom forskjellene mellom Eirik Horneland og Zachariassens tidligere trener Geir Bakke, som var linket til nettopp RBK høsten 2018.

Zachariassen har også klare meninger rundt Vegard Forren og hans spilleavhengighet, og om kapteinsvalget i Rosenborg.

Vi snakker også om huskjøp, kjærlighetsliv, alpint og fiske.

Og: Hvor stolt er han av fortida som til dels ivrig sjåfør nattestid i 18–19-årsalderen?