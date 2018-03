Sponsor punger ut til Brann-supportere: – Det er fantastisk

Her er ordførerne i Trondheims nabokommuner kravliste for å gå med på bilkutt

Eliteserien skulle sparkes i gang med kampen mellom Ranheim og Brann den 10. mars. Sånn ble det ikke.

Rett før kampen skulle starte, ble den avlyst på grunn av dårlige baneforhold. Da var allerede Brann-supporterne på plass i Trondheim.

Forgjeves har de prøvd å få erstatning for reiseutgiftene. Mandag fikk de den oppløftende nyheten fra uventet hold, melder BA.

Plaster på såret

For Norges Fotballforbund ønsket ikke å gi erstatning til de tilreisende bortesupporterne. Det forklarer de med at grunnregelen er at det er klubben som er ansvarlig for at anlegget skal være i tilfredsstillende stand.

– Kompensasjon har vi ingen tradisjon for. Den diskusjonen har vi ikke innlatt oss på, sa direktør for konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, for en snau uke siden.

– Vi hadde en veldig god dialog med Brann og Ranheim hele veien, selv om ikke det er deres feil. Men de som har ansvar, altså forbundet, vil jo ikke snakke med supporterne, sier leder for Brann-supporterne i Bataljonen, Roger Lillebøe-Hansen, til BA.

Nå har Branns sponsor, Frydenbø, kommet på banen. De blar opp 20.000 kroner til de tilreisende supporterne. Beløpet skal brukes på å frakte bortesupportere gratis til Kristiansand og kampen mot Start den 12. mai.

– Dette er normalt sett en ganske kostbar tur for supporterne, og nå kan vi tilby dem et plaster på såret med en godt rabattert tur. Vi i Bataljonen skal også være med å bidra til dette, og det er muligheter for at dem som var i Trondheim får en ekstra billig tur, sier Lillebøe-Hansen til avisen.

– Fantastisk

Branns kamp mot Ranheim er nå blitt berammet til 25. april. Klubben er fortsatt i dialog om hvordan de best skal få bortesupporterne opp til Trondheim denne onsdagen.

Uansett er Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, strålende fornøyd med at en av sponsorene er villige til å hjelpe supporterne.

– Det er fantastisk at vi har en samarbeidspartner som stiller opp på denne måten, og så må jeg rose Bataljonen for den gode dialogen vi har hatt med dem. Helt siden avlysningen kom, har vi sett etter gode løsninger. Jeg håper dette blir et plaster på såret til dem som dro til Ranheim-kampen, sier Johannesen.